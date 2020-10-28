"У нас поток клиентов снизился из-за общей ситуации, поскольку есть a+b+c. Каждое дополнительное ограничение снижает поток, но и общая ситуация такова, что работники массово начинают работать из дома, поэтому мы наблюдаем сокращение потока, и так у всех", – сказал Бальнис, управляющий ресторанами Katpėdėlė, Charlie Pizza, Manami и др.
"У нас поток клиентов упал на 50%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вот и вчера оборот был на 50% чем в тот же день год назад", – прибавил он.
На вопрос, как на это повлияла введенная с понедельника регистрация клиентов в кафе и ресторанах, Бальнис ответил, что были такие, которые, узнав о регистрации, ушли, но на общий поток клиентов это сильно не повлияло.
Бальнис надеялся, что выжить при таком падении оборота помогут новые решения власти, поскольку пакет помощи как раз сейчас и готовят.
"Готовят субсидии для бизнеса, однако проект еще не утвержден. Он хороший, важно лишь, чтобы параллельно не появились запятые и многоточия. Как мы можем выжить при таком огромном падении? Невозможно. Сами - никак", – сказал он.
По его словам, сейчас в его компаниях никто не находится в простое, однако вскоре может случиться так, что часть работников уйдет в простой.
"Понимаете, работа есть, надо регистрировать людей, расстояния большие, работа неэффективная, надо далеко ходить, обслуживать, убирать, дезинфицировать, потока нет, а работа есть", – сказал Бальнис.
Он рассказал, что, возможно, что некоторые рестораны придется закрыть.
"Мы все возможности рассматриваем. Может быть, что где-то закроем, если будет приходить один клиент в день", – сказал Бальнис
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