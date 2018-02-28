Самолет компании Small Planet Airlines должен был вылететь из Вильнюса в Шарм-эш-Шейх (Египет) в 6 ч. Однако даже после того, как вылет отложили до 9 ч., самолет из столицы Литвы не вылетел.
"Служба информации аэропорта причину не называет", – указал в письме DELFI один из пассажиров.
Представители Вильнюсского аэропорта указали, что самолет действительно не вылетел, но о причинах ничего не сказали.
Представитель Small Planet Airlines Симона Барткус прокомментировала ситуацию так:
"Была обнаружена техническая проблема, ее сейчас устранили, предполагают, что самолет вылетит в 11 ч. Причина проблемы – холод, какая-то система замерзла, ее пришлось отогреть и заменить.
Пассажиров в самолет не посадили. Сейчас все находятся в аэропорту, им раздали купоны на питание на сумму 12 евро".
Компания Small Planet Airlines была основана в 2009 г. Ей принадлежат 22 самолета Airbus.
По данным "Содры", в компании 297 работников, их средняя зарплата – 1910 евро "на бумаге".
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