Самолет компании Small Planet Airlines должен был вылететь из Вильнюса в Шарм-эш-Шейх (Египет) в 6 ч. Однако даже после того, как вылет отложили до 9 ч., самолет из столицы Литвы не вылетел.

"Служба информации аэропорта причину не называет", – указал в письме DELFI один из пассажиров.

Представители Вильнюсского аэропорта указали, что самолет действительно не вылетел, но о причинах ничего не сказали.

Представитель Small Planet Airlines Симона Барткус прокомментировала ситуацию так:

"Была обнаружена техническая проблема, ее сейчас устранили, предполагают, что самолет вылетит в 11 ч. Причина проблемы – холод, какая-то система замерзла, ее пришлось отогреть и заменить.

Пассажиров в самолет не посадили. Сейчас все находятся в аэропорту, им раздали купоны на питание на сумму 12 евро".

Компания Small Planet Airlines была основана в 2009 г. Ей принадлежат 22 самолета Airbus.

По данным "Содры", в компании 297 работников, их средняя зарплата – 1910 евро "на бумаге".