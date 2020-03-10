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В связи со вспышками нового типа коронавируса в мире венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с четверга останавливает рейсы из Вильнюса и израильские города Тель-Авив и Эйлат.
Wizz Air
Wizz Air
© DELFI / Modesta Meškė

Рейсы остановлены до 23 марта включительно. Такие меры предприняты по причине объявленного в Израиле 14-дневного карантина, сообщила компания.

По сообщению Wizz Air, все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, информируются, им предлагается ближайшая возможная альтернативная дата. Пассажиры, заказавшие билеты через туристические агентства, включая агентства он-лайн, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

В понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с распространением коронавируса Израиль применяет двухнедельный карантин в отношении всех прибывающих в страну людей.

ru.DELFI.lt
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