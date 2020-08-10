Компания также подчеркнула, что этот маршрут в последнее время большой популярностью не пользовался - жители больше путешествовали по Литве.

Напомним, что с понедельника изолироваться должны вернувшиеся в Литву из Польши, Кипра, Исландии, Турции и Нидерландов.