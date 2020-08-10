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После того как Литва ввела обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из Польши, "Литовские железные дороги" остановили железнодорожное сообщение между Каунасом и Белостоком. Такое решение было принято, чтобы снизить риск, сообщает дочерняя компания "Литовских железных дорог" LTG Link.
Компания также подчеркнула, что этот маршрут в последнее время большой популярностью не пользовался - жители больше путешествовали по Литве.
Напомним, что с понедельника изолироваться должны вернувшиеся в Литву из Польши, Кипра, Исландии, Турции и Нидерландов.
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