На азиатских биржах в пятницу котировки упали на 3-4 процента. В четверг на Нью-Йоркской бирже индекс Dow Jones упал более чем на 4 процента - это самое сильное падение за несколько лет. Всего за неделю котировки акций снизились более чем на 10 процентов.

Европейские фондовые рынки падают на 4-5% в ходе торгов в пятницу, продолжая коррекцию, начавшуюся днем ранее, под давлением тревог о распространении коронавируса и его последствиях для мировой экономики. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:31 по Москве упал на 4,54% - до 371,78 пункта. По итогам торгов в четверг, 27 февраля, индикатор опустился на 3,75% и вошел в фазу коррекции: его значение упало на 10,2% с рекордного максимума в 433,90 пункта, достигнутого на закрытие торгов 19 февраля 2020 года.

За текущую неделю индекс потерял более 12%, что является самым существенным падением с 2008 года, когда за неделю, завершившуюся 10 октября, он упал на 21%.

Германский DAX опустился на 5,05%, французский CAC 40 - 4,54%, британский FTSE 100 - 4,42%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB упали на 4,37% и на 3,75% соответственно, передает "Интерфакс".

Стоимость барреля нефти Brent снизилась до рубежа в 50 долларов. Российская нефть марки Urals традиционно котируется ниже. Бюджет России сверстан исходя из предположения, что средняя цена нефти Urals составит в 2020 году 57 долларов за баррель.

Аналитики уже называют нынешнюю неделю худшей для мировых финансовых рынков со времен мирового кризиса 2008 года.

Индекс РТС упал более чем на семь процентов и остановился ниже 1300 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. В свою очередь, индекс Мосбиржи обрушился на 5,43% - до 2757,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,55 рубля - до 67,56 рубля, передает РИА "Новости". Это произошло впервые с сентября 2019 года. А курс евро расчетами "завтра" на 11:23 мск пятницы рос на 1,57 рубля - до 74,11 рубля (поднимался до 74,15 рубля). Российская валюта остается под давлением из-за продолжающегося бегства инвесторов от рисковых активов, вызванного опасениями по поводу распространения коронавируса.

Потери туроператоров РФ из-за коронавируса оцениваются в 27 млрд рублей

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предварительно оценила общие потери российского турбизнеса из-за закрытия ряда направление в связи с эпидемией коронавируса в 27 миллиардов рублей, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она уточнила, что сумма включает потери в сфере выездного туризма в период до 25 февраля, без учета потерь из-за сворачивания итальянского направления. Учтены и выплаты туристам, которые отказались от оплаченных туров. Аналитики ассоциации продолжают следить за ситуацией.

Пока туроператоры не наблюдают большого числа аннуляций туров в Италию, несмотря на просьбы правительства и рекомендации Ростуризма, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Последние месяцы Италию активно бронировали и на февраль, и на 8 марта, глубина продаж у туроператоров доходила до октября, поэтому запрет реализации туров больно ударил по их планам. В связи с рекомендациями Ростуризма компании вынуждены отменять круглогодичные чартерные программы в страну. Тем не менее, от туров на ближайшие даты российские туристы не отказываются, особенно горнолыжники - аннуляции носят единичный характер. В случае отказа туроператоры возвращают деньги за тур согласно российскому законодательству", - рассказала она.

По словам Тюриной, туроператоры попросили главу Минэкономразвития Максима Решетникова о помощи из-за закрытия Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана из-за коронавируса. На этих направлениях работают больше 40 компаний. РСТ попросил его поддержать туроператоров, которые работают с этими направлениями, и помочь им добиться возврата средств от партнеров, в том числе от авиакомпаний за оплаченные авиабилеты.

Аналогичные письма направлены замминистра ведомства Сергею Галкину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

Ростуризм 24 января дал рекомендацию не ездить в Китай, а месяц спустя агентство обязало туроператоров прекратить продавать туры в Италию, Республику Корея и Иран.

Если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, и последует закрытие других направлений, российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери, а без господдержки ряд компаний закроется, предупредила Тюрина.