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Из-за вводимого в Литве карантина останавливается движение международных пассажирских поездов, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).
Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai
© Organizatorių nuotr.

С 00:00 часов 16 марта останавливаются все маршруты международных пассажирских поездов", – сообщает компания.

Поезда временно не будут ходить по маршрутам Белосток-Каунас-Белосток и Вильнюс-Минск-Вильнюс.

Поезда по маршруту Вильнюс-Игналина-Турмантас-Даугавпилс будут ходить до Турмантаса. Также останавливается движение поезда на маршруте четырёх столиц Киев-Минск-Вильнюс-Шяуляй-Рига.

Транзитные поезда через Литву будут ходить, но с понедельника посадка и высадка пассажиров на Вильнюсском ж/д вокзале запрещена.

Правительство Литвы из-за коронавируса с понедельника вводит карантин на всей территории страны.

ru.DELFI.lt
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