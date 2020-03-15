С 00:00 часов 16 марта останавливаются все маршруты международных пассажирских поездов", – сообщает компания.
Поезда временно не будут ходить по маршрутам Белосток-Каунас-Белосток и Вильнюс-Минск-Вильнюс.
Поезда по маршруту Вильнюс-Игналина-Турмантас-Даугавпилс будут ходить до Турмантаса. Также останавливается движение поезда на маршруте четырёх столиц Киев-Минск-Вильнюс-Шяуляй-Рига.
Транзитные поезда через Литву будут ходить, но с понедельника посадка и высадка пассажиров на Вильнюсском ж/д вокзале запрещена.
Правительство Литвы из-за коронавируса с понедельника вводит карантин на всей территории страны.
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