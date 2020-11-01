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С воскресенья магазины в вильнюсском торгово-развлекательном центре Akropolis будут временно работать на час меньше.
Vilniaus Akropolis
Vilniaus Akropolis
© Bendrovės archyvas

Магазины будут работать на час меньше, с 10:00 до 21:00. Такое решение было принято в связи с ситуацией в стране и введенным в столице локальным карантином, ранее говорилось в сообщении Akropolis Group.

Часы работы магазинов Akropolis меняются, но Maxima будет работать с 8 до 24, а Eurovaistinė и Ermitažas - с 8 до 22 часов. Время работы кафе и ресторанов, а также зон отдыха и развлечений определяются индивидуально, но они также будут открыты минимум до 21 часа.

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