Глава Ассоциации литовских овощеводов Зофия Циронкене прогнозирует, что овощи могут подорожать, однако реальная ситуация прояснится только к осени.
"Поскольку урожай меньше, овощи могут подорожать. Но надо посмотреть, что будет на рынке в Европе. Сначала надо собрать урожай, тогда смотреть", – сказала она.
"Кроме того, цены на овощи и без того были высокими", – заметила специалист.
По словам Циронкене, самые стабильные цены - на свеклу, она требует меньше инвестиций, чем, например, морковь. Поэтому, вероятно, цены на свеклу в этом году не изменятся.
"Цены на свеклу всегда самые стабильные, площади посевов свеклы в этом году увеличились, предложение растет. Конечно, спрос на литовскую свеклу растет и за границей, но цена, вероятно, останется стабильной", – заметила она.
Хуже в этом году с урожаем капусты, лука и картофеля. Эти овощей, вероятно, будет меньше и в других странах Европы.
"Мы встречались с руководителем польской ассоциации, там условия тоже неблагоприятные, картофеля точно не больше. Цена на картофель в прошлом году была высокой, такой останется в этом году", – сказала Циронкене.
Альгимантас Моркунас, который в Пасвакьском районе выращивает капусту, лук, морковь и свеклу на 100 га сказал, что урожай плохой, поскольку было мало дождей.
"Урожай на 20–30% меньше. Там, где есть системы полива, где все поливали, есть урожай, но конечно ценой больших расходов. (...) А где нет, есть у нас такое поле, там почти ничего не выросло", – сказал он.
"Хуже всего дела обстоят с луком. Лук очень чувствителен к засухе", – прибавил Моркунас.
Согласно прогнозам, в этом году урожай лука, капусты и картофеля будет на 30% меньше обычного. Каким будет урожай свеклы и моркови станет известно осенью.
Из-за июньской жары в Литве обычные овощи продают по необычной цене (6)
Засуха, которая наблюдалась в Литве в мае и июне этого...
Мекка вильнюсских гурманов: цены высокие, но обоснованные (84)
На улице Укмергес в Вильнюсе находится рынок Benedikto...
Литовские прокуроры не станут защищать общественный интерес в связи с Vilibor (2)
Генеральная прокуратура Литвы не будет защищать...
Соцмин Литвы подготовил проекты, которые коснутся мастеров и гастарбайтеров из Украины (65)
Соцмин Литвы подготовил проекты законов, которые...
Stemma group собирается инвестировать в Memelio miestas 100 млн евро
Контролируемая семьей предпринимателя Мартинаса...
TOP новостей
Портрет бедствующих жителей Литвы: безработный лет 50 с Passat, который уже не ездит (27)
Портрет бедствующего жителя Литвы выглядит так: это...
Мекка вильнюсских гурманов: цены высокие, но обоснованные (84)
На улице Укмергес в Вильнюсе находится рынок Benedikto...
Новая акция протеста в Москве: более 300 задержанных, включая Соболь (2)
Юристку ФБК, незарегистрированного кандидата в...
Синоптик рассказала о прогнозах на оставшуюся часть лета
Несмотря на то, что в последние дни погода отдыхающих не...
Из-за июньской жары в Литве обычные овощи продают по необычной цене (6)
Засуха, которая наблюдалась в Литве в мае и июне этого...