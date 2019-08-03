Засуха, которая наблюдалась в Литве в мае и июне этого года, привела к подорожанию овощей. Несмотря на то, что цены диктуют европейские тенденции, овощеводы отмечают, что урожай и в других странах в этом году был скромным.
Svogūnai ir bulvės
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Глава Ассоциации литовских овощеводов Зофия Циронкене прогнозирует, что овощи могут подорожать, однако реальная ситуация прояснится только к осени.

"Поскольку урожай меньше, овощи могут подорожать. Но надо посмотреть, что будет на рынке в Европе. Сначала надо собрать урожай, тогда смотреть", – сказала она.

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"Кроме того, цены на овощи и без того были высокими", – заметила специалист.

По словам Циронкене, самые стабильные цены - на свеклу, она требует меньше инвестиций, чем, например, морковь. Поэтому, вероятно, цены на свеклу в этом году не изменятся.

"Цены на свеклу всегда самые стабильные, площади посевов свеклы в этом году увеличились, предложение растет. Конечно, спрос на литовскую свеклу растет и за границей, но цена, вероятно, останется стабильной", – заметила она.

Хуже в этом году с урожаем капусты, лука и картофеля. Эти овощей, вероятно, будет меньше и в других странах Европы.

"Мы встречались с руководителем польской ассоциации, там условия тоже неблагоприятные, картофеля точно не больше. Цена на картофель в прошлом году была высокой, такой останется в этом году", – сказала Циронкене.

Альгимантас Моркунас, который в Пасвакьском районе выращивает капусту, лук, морковь и свеклу на 100 га сказал, что урожай плохой, поскольку было мало дождей.

"Урожай на 20–30% меньше. Там, где есть системы полива, где все поливали, есть урожай, но конечно ценой больших расходов. (...) А где нет, есть у нас такое поле, там почти ничего не выросло", – сказал он.

"Хуже всего дела обстоят с луком. Лук очень чувствителен к засухе", – прибавил Моркунас.

Согласно прогнозам, в этом году урожай лука, капусты и картофеля будет на 30% меньше обычного. Каким будет урожай свеклы и моркови станет известно осенью.

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