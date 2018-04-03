"Холодная погода напрямую зависела на потребление теплоэнергии. Из-за холодного марта многоквартирные дома израсходовали на 25% больше теплоэнергии, чем в марте 2017 года", - сказал президент Литовской ассоциации поставщиков тепла (ЛАПТ) Валдас Лукошявичюс.

ЛАПТ прогнозирует, что из-за прохладной погоды в марте этого года счета будут такими, как в январе, когда среднемесячная температура составила -2,3C.

По предварительным данным, отопление жилья площадью 60 кв. м в типовом неутепленном многоквартирном доме в марте в среднем стоило 77 евро. На отопление такой квартиры в среднем ушло 1380 кВт теплоэнергии (год назад 1020 кВт, а средний счет составил 56 евро).

В марте этого года средняя стоимость теплоэнергии в Литве составляла 5,63 евроцента/кВт, в январе - 5,65 евроцента/кВт, а в марте 2017 г. - 5,5 евроцента/кВт (с НДС). Рост цен этой зимой был обусловлен ростом цен на газ и биотопливо на бирже Baltpool.

В новых и в реновированных домах в марте отопление квартиры площадью 60 кв. м metų потребовало около 540 кВт, отопление такой квартиры стоило около 30 евро (в марте прошлого года - 20 евро).

Самые старые и плохоизолированные квартиры потребовали в среднем 1980 кВт а значит жителям придется заплатить около 112 евро. В марте 2017 г. это было 1440 кВт, или 79 евро.