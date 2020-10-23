По словам представителя "Литовской почты" Гинтаре Китове, эти меры предосторожности вводят с 26 октября. Пока они будут действовать до 9 ноября.

Посылки с процессуальными документами по-прежнему будут доставлять - но до двери, это значит, что в многоквартирном доме услуга будет предоставляться в подъезде; в частном - на улице. Очень важно не открывать дверь почтальонам, если дома есть человек, находящийся в самоизоляции – почтальона об этом надо уведомить жестами или сообщить об этом через окно.

Посылки, которые не помещаются в ящик, посылки с отметкой "Вручить лично" и те, за которые надо платить, будут выдавать в почтовом отделении. При возможности большие посылки будут передавать через терминалы LP EXPRESS. Соответствующую информацию клиент получит в виде смс-сообщения или письменного уведомления.

Мобильные почтальоны также будут предоставлять услуги "до двери". Если адресата не будет дома, ему оставят сообщение, чтобы он мог связаться и назначить время передачи корреспонденции.

По возможности большая часть посылок, на которых есть номер телефона, будет перенаправлена в терминалы.

В почтовых отделениях услуги будут предоставляться в прежнем порядке, только важно соблюдать действующие меры предосторожности.