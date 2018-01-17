Правительство Литвы приняло решение о повышении акциза на дизельное топливо с 1 января с 330,17 до 347 евро 1000 л (+5%), а цена бензин осталась прежней. По словам экспертов Минфин, литр дизельного топлива должен был подорожать на 2 цента.
Староста парламентской фракции "Порядка и справедливости" Витаутас Камблявичюс проанализировал изменение цен после повышения акциза.
Он отметил, что дизельное топливо подорожало на 2-6 центов, а бензин A95 – на 4 цента, несмотря на то, что акциз на увеличился.
"Каждый день цены на горючее растут как на дрожжах, поскольку крупные сети согласуют между собой этот вопрос и меняют цены ежедневно.
Мало того, бензин дорожает даже несмотря на то, что акциз на него не изменился.
АЗС не отрицают, что накидывают несколько центов сверху, поэтому я обратился в Антимонопольную службу, чтобы провели тщательное расследование, которое выявит все формы сотрудничества между сетями АЗС, ограничивающие конкуренцию", – отметил Камблявичюс.
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