Дороже всего бензин на этой неделе стоил в Таллинне, затем следует Рига, а дешевле всего бензин по-прежнему стоил в Вильнюсе.
В Риге на прошедшей рабочей неделе как цена бензина 95-й марки, так и цена дизельного топлива на заправочных станциях Circle K уменьшилась на 0,8%, составив соответственно 1,284 евро и 1,194 евро за литр.
В свою очередь в Вильнюсе цена на бензин 95-й марки увеличилась на 0,9% — до 1,175 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 1,4%, составив 1,07 евро за литр.
В Таллинне цена бензина 95-й марки на заправочных станциях Circle K выросла на 2,9%, составив 1,327 евро за литр, а цена дизельного топлива увеличилась на 3,8% — до 1,297 евро за литр.
Цена автогаза на этой неделе была стабильна только в Таллинне, где составила 0,629 евро за литр. В Риге она уменьшилась на 1,7% — до 0,565 евро за литр, а в Вильнюсе автогаз подешевел на 8,6% — до 0,469 евро за литр.
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