В прошлом году Литва была единственной страной Евросоюза, где количество работающих лиц за год сократилось, сообщил Евростат.
Bedarbis
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В четвертом квартале прошлого года, по сравнению с октябрем-декабрем 2016 года, занятость в Литве снизилась на 0,5%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.

В Латвии занятость выросла за год на 0,9%, а в Эстонии - на 5,7 %.

В целом в ЕС уровень занятости за год вырос на 1,5%.

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