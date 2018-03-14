В четвертом квартале прошлого года, по сравнению с октябрем-декабрем 2016 года, занятость в Литве снизилась на 0,5%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.
В Латвии занятость выросла за год на 0,9%, а в Эстонии - на 5,7 %.
В целом в ЕС уровень занятости за год вырос на 1,5%.
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