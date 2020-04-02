По ее словам, самолеты прилетят в субботу и в воскресенье, на них прилетят пассажиры, которые заранее купили билеты.
"Это исключение по просьбе министра Линаса Линкявичюса, с просьбой об этом обращались в Министерство транспорта", – сказала Якилайтене.
По ее словам, исключение сделали для возвращающихся на паромах, которые купили билеты на 4, 6, 8, 10 апреля.
В ночь на субботу будет закрыто воздушное и паромное сообщение с Литвой, рейсы должны быть одобрены министерством транспорта.
В Литву будут ходить только паромы из Киля. Ограничение будет действовать как минимум до 13 апреля.
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