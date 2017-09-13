Планируют, что регулярно поезда между Литвой и Минском начнут курсировать с декабря этого года.
По словам гендиректора "Литовской железной дороги" Мантаса Бартушки, по этому маршруту будут курсировать новые поезда, закупленные в этом году.
"Новые поезда для этого маршрута уже доставлены в Литву. Это современные двухэтажные электропоезда, развивающие скорость до 160 км/ч. В поезде есть места первого и второго класса, действует Wi-fi", – сказал Бартушка.
Поезда для "ЛЖД" произвела чешская компания Škoda Vagonka, принадлежащая Škoda Transportation. Поезда состоят из трех вагонов, в них 290 сидячих местų, из них 23 – в первом классе.
В поезде оборудованы современные системы аудио- и видеоинформирования пассажиров и системы наблюдения в салонах и за их пределами. В вагонах на специальных местах можно перевозить велосипеды, можно перевозить коляски и габаритный багаж, можно зарядить лаптоп или мобильный телефон.
Поезд приспособлен и для инвалидов. В двух вагонах для них с двух сторон оборудованы мобильные подмостки для въезда, а внутри – места для фиксирования инвалидных колясок. Два из четырех современных вакуумных туалета приспособлены для недееспособных людей. В вагонах основная информация дается также на шрифте Брайля.
Вильнюс–Минск – один из самых популярных маршрутов "ЛЖД". Им в первые 8 месяцев этого года воспользовались 200 000 пассажиров.
Литовский министр призывает запретить производство продуктов питания более низкого качества (2)
Министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас...
Юнкер предложил ввести евро во всех странах ЕС (6)
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил...
Правительство Литвы утвердило план блокировки импорта электроэнергии с БелАЭС (71)
Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение...
Из Минска в Литву пришел первый пассажирский электропоезд (18)
13 сентября в Литву из Минска прибыл первый пассажирский...
ЕС установит сеть бесплатных точек Wi-Fi на всей территории (1)
Европейский союз выделит 120 миллионов евро на создание...
TOP новостей
Правительство Литвы утвердило план блокировки импорта электроэнергии с БелАЭС (71)
Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение...
Принято новое решение в связи с ценами на отопление и горячую воду (22)
13 сентября правительство Литвы решило предложить...
Карбаускис обещает молодым семьям по 13 000 евро на покупку жилья (15)
Правящие обещают, что бюджет в следующем году будет...
Что ждет коалицию? Соцдемы подготовили план работы в оппозиции (1)
DELFI удалось получить документ под названием "План...
Предупреждение: вечером в некоторых районах разразится настоящая буря
Из-за сильного ветра в среду вечером и ночью условия на...