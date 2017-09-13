Планируют, что регулярно поезда между Литвой и Минском начнут курсировать с декабря этого года.

По словам гендиректора "Литовской железной дороги" Мантаса Бартушки, по этому маршруту будут курсировать новые поезда, закупленные в этом году.

"Новые поезда для этого маршрута уже доставлены в Литву. Это современные двухэтажные электропоезда, развивающие скорость до 160 км/ч. В поезде есть места первого и второго класса, действует Wi-fi", – сказал Бартушка.

Поезда для "ЛЖД" произвела чешская компания Škoda Vagonka, принадлежащая Škoda Transportation. Поезда состоят из трех вагонов, в них 290 сидячих местų, из них 23 – в первом классе.

В поезде оборудованы современные системы аудио- и видеоинформирования пассажиров и системы наблюдения в салонах и за их пределами. В вагонах на специальных местах можно перевозить велосипеды, можно перевозить коляски и габаритный багаж, можно зарядить лаптоп или мобильный телефон.

Поезд приспособлен и для инвалидов. В двух вагонах для них с двух сторон оборудованы мобильные подмостки для въезда, а внутри – места для фиксирования инвалидных колясок. Два из четырех современных вакуумных туалета приспособлены для недееспособных людей. В вагонах основная информация дается также на шрифте Брайля.

Вильнюс–Минск – один из самых популярных маршрутов "ЛЖД". Им в первые 8 месяцев этого года воспользовались 200 000 пассажиров.