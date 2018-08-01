По состоянию с начала 2016 года до 18 июля 2018 г. самое большое количество авто на еврономерах въехало в Украину из Польши - более 110 тысяч. Из Литвы завезли 51,7 тыс авто. Третье место занимает Германия – из этой страны в Украину попало 19,8 тыс авто машин на иностранных номерах. На четвертом месте – Болгария (4,1 тыс. авто). Из Чехии ввезли 3,1 тыс. машин.

Всего на территорию Украины с 2016 по 2018 год было завезено 2 млн 354 тыс. 738 авто на иностранных номерах.

Евробляхи © Opendatabot.com nuotr.

13 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты №8487 и №8488, которые предусматривают внесение изменений в Таможенный кодекс и позволяют легализировать в стране машины на иностранных номерах.

В проекте 8487 прописана отмена экологического стандарта Евро-5, что позволяет ввозить в Украину авто любого возраста. Это важный момент. Ведь сейчас "евробляхи" растаможить вообще нельзя.

Также предложено изменить систему начисления налогов. После принятия закона стоимость растаможки для машин старше пяти лет будет в два-три раза меньше, чем сейчас.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на своей странице в Facebook написал, что сейчас "евробляхо-бизнесмены" завозят в Украину около 40 тысяч блях и зарабатывают на схемах 40-60 млн евро в месяц.

Что будет с авто на украинских номерах

Формально принятие законопроекта №8487 выгодно всем украинским автомобилистам, так как снизятся налоги не только на евробляхи, но и на другие машины, в том числе, новые. Экономия на акцизах может составить от 1 тыс. до 7 тыс. евро в зависимости от года выпуска и объема двигателя транспортного средства.

Впрочем, пока неопределенность с налогами буквально "заморозила" автопродажи в Украине - как в б/у, так и в новом сегменте рынка. По данным украинского автоэксперта Олега Омельницкого, в июне продажи новых авто в Украине упали на 9,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5%, по сравнению с маем этого года.

Представитель компании "Ниссан Мотор Украина" Владимир Иванов говорит, что продажи остановились в том числе и потому, что многие украинцы ждут, что решится с налогами и подешевеют ли в итоге машины.

То же самое происходит с продажей подержанных машин.