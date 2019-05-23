Спустя 8 лет на воду спустили легендарное судно Raketa. Планируется, что с июня начнутся регулярные рейсы по маршруту Каунас-Нида-Каунас. Поездка по Неману и заливу в одну сторону займет 4 часа.
Laivas "Raketa" nuleistas į Nemuną
© DELFI / Rafael Achmedov

23 мая мощный кран спустил Raketa на воду. Согласно подсчетам, судно без горючего, пассажиров и экипажа весит 19,5 тонн. С горючим, пассажирами и экипажем - около 25 тонн.

Максимальная скорость судна – около 70 км/ч, а круизная – около 60 км/ч. На дорогу Каунас-Нида-Каунас судну потребуется около 1000 л дизельного топлива.

На борт судно может принять 58 пассажиров и 4 членов экипажа – двух капитанов и двух механиков.

Статьи по теме:
Из Каунаса в Ниду можно будет попасть по воде  (19)

Работы по обновлению Raketа заняли два месяца и стоили больше 100 000 евро. Конкретную стоимость проекта инвесторы не называют.

Сначала судно будут тестировать.

На судне в Ниду и обратно можно будет съездить 3 раза в неделю. До Ивана Купалы билет будет стоить 29 евро, в остальное время он не будет дороже 49 евро.

"Чтобы цена на билеты была конкурентной, мы говорим с мэриями Ниды и Каунаса о том, чтобы они участвовали в финансировании маршрута. Мы считаем, что это нужно и для туристических целей. Также это способствует сокращению числа машин на дорогах, да и времени такое сообщение потребует меньше, чем по дороге – 4 часа", – сказал Kas vyksta Kaune глава Vandens kelias Нериюс Шилгалис.

Согласно планам, судно будет курсировать из Каунаса в Ниду и назад по четвергам и пятницам, а в третий раз в субботу оно будет выходить из Каунаса и возвращаться назад в воскресенье.

Бизнес

Из Каунаса в Ниду за 4 часа: легендарную Raketa снова спустили на воду (2)

Спустя 8 лет на воду спустили легендарное судно Raketa....

Swedbank снижает лимит перевода средств с помощью карт кодов (2)

С четверга, 23 мая, клиенты банка Swedbank могут переводить...

Прибыль литовской Bega в прошлом году выросла в 1,5 раза (2)

Одна из крупнейших стивидорных компаний Клайпедского...

Экономист о будущем: это будет такой кризис, какого я больше всего опасаюсь (59)

"Это будет такой кризис, какого я больше всего опасаюсь",...

Акция Jamam расширяется – впервые будет проходить целых три дня (9)

Самая популярная в Литве акция по распродаже товаров...

TOP новостей

Эмиграция из Литвы снижается: данные за прошлый год обнадеживают (48)

В Литву в прошлом году приехало практически столько...

Šimtai rusų Maskvoje protestavo prieš griežtesnę interneto kontrolę Леонид Волков Алексей Навальный и Леонид Волков

Почему внешнее отключение России от интернета - это утопия и коррупция? Интервью сотрудника ФБК Леонида Волклва порталу DELFI

Задержанный на 30 суток во вторник, 21 мая, в Москве...

Глава штаба Науседы рассказал о расходах и планах (1)

У одних доходы непрозрачные, а у других – неэффективные...

Самое таинственное место литовского взморья: природа открыла тайны советской армии (35)

"Говорят, в тропических джунглях признаки цивилизации...

Из Каунаса в Ниду за 4 часа: легендарное судно Raketa снова спустили на воду (2)

Спустя 8 лет на воду спустили легендарное судно Raketa....