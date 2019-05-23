23 мая мощный кран спустил Raketa на воду. Согласно подсчетам, судно без горючего, пассажиров и экипажа весит 19,5 тонн. С горючим, пассажирами и экипажем - около 25 тонн.
Максимальная скорость судна – около 70 км/ч, а круизная – около 60 км/ч. На дорогу Каунас-Нида-Каунас судну потребуется около 1000 л дизельного топлива.
На борт судно может принять 58 пассажиров и 4 членов экипажа – двух капитанов и двух механиков.
Работы по обновлению Raketа заняли два месяца и стоили больше 100 000 евро. Конкретную стоимость проекта инвесторы не называют.
Сначала судно будут тестировать.
На судне в Ниду и обратно можно будет съездить 3 раза в неделю. До Ивана Купалы билет будет стоить 29 евро, в остальное время он не будет дороже 49 евро.
"Чтобы цена на билеты была конкурентной, мы говорим с мэриями Ниды и Каунаса о том, чтобы они участвовали в финансировании маршрута. Мы считаем, что это нужно и для туристических целей. Также это способствует сокращению числа машин на дорогах, да и времени такое сообщение потребует меньше, чем по дороге – 4 часа", – сказал Kas vyksta Kaune глава Vandens kelias Нериюс Шилгалис.
Согласно планам, судно будет курсировать из Каунаса в Ниду и назад по четвергам и пятницам, а в третий раз в субботу оно будет выходить из Каунаса и возвращаться назад в воскресенье.
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