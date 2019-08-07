"О своих планах в связи с этими маршрутами мы сообщали уже в начале лета, - сказал Миндаугас Жедялис, глава Nemuno turas. – Для этого в ноябре мы купили судно, ремонт которого, как и подготовка документов заняли больше времени, чем мы планировали. Но сегодня все разрешения у нас есть, и я могу подтвердить, что маршруты запланированы, начата торговля билетами".

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Nemuno turas приобрела судно типа "Заря", которое называется Deima. Судно вмещает 50 пассажиров. Таким судам не нужен причал.

Приобретение и реставрация судна Deima стоило около 80 000 евро.

Для удобства пассажиров на судне установили новую вентиляционную систему и кондиционеры, установили звуковое оборудование и LED-освещение, установили затемненные окна, удобные регулируемые кресла Airbus A319. Для снижения уровня шума – корпус изолировали. Кроме того, на судне применяются современные системы безопасности и технические решения.

17 и 31 августа запланированы туры в Русне. Это поездка на один день. Цена билета 45 евро.

Одна группа утром выйдет в Русне на судне, а приедет в Каунас на автобусе, а другая выедет в Русне на автобусе, а осле обеда вернется на судне.

"Поездка на судне занимает 6 часов, это 220 км. Кроме того, мы хотим предложить наименьшую стоимость, поскольку это не просто перемещение из точки А в точку Б. Это развлекательная и познавательная поездка", - сказал глава Nemuno turas.

Участников экскурсии ждет тур по Русне с квалифицированными гидами.

По такому же принципу будет составлена и поездка в Ниду.

24 августа запланирована поездка Каунас - Нида. Цена билета 39 евро. А из Ниды в Каунас - 25 августа. В стоимость поездки входит и экскурсионная программа на судне.

В следующем году такие поездки будут организовывать уже с мая-июня.