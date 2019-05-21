На судне в Ниду и обратно можно будет добраться 3 раза в неделю. До Ивана Купалы билет будет стоить 29 евро, в остальное время он не будет дороже 49 евро.
"Чтобы цена на билеты была конкурентной, мы говорим с мэриями Ниды и Каунаса о том, чтобы они участвовали в финансировании маршрута. Мы считаем, что это нужно и для туристических целей. Также это способствует сокращению числа машин на дорогах, да и времени такое сообщение потребует меньше, чем по дороге – 4 часа", – сказал Kas vyksta Kaune глава Vandens kelias Нериюс Шилгалис.
Согласно планам, судно будет курсировать из Каунаса в Ниду и назад по четвергам и пятницам, а в третий раз в субботу оно будет выходить из Каунаса и возвращаться назад в воскресенье.
Скорость судна 60 км/ч. В Каунасе оно будет принимать пассажиров на причале у бывшего клуба Combo, а прибывать к Нидскому причалу, который сейчас ремонтируют.
На борту будут продавать еду. Пассажиры за отдельную плату смогут перевозить велосипеды. Сейчас ведутся переговоры о предоставлении бесплатных услуг интернета на борту.
Судно может принять на борт 60 пассажиров.
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