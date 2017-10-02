Еврокомиссары решили, что "ЛЖД" в 2008 г., разобрав железнодорожную ветку Мажейкяй-Ренге, ограничили конкуренцию, поэтому назначили компании штраф в размере 27 873 000 евро.

По правилам ЕС, за нарушение закона о конкуренции может быть назначен штраф в размере до 10% оборота компании за минувший год. Доходы "ЛЖД" за перевозки грузов в 2016 г. составили 350,4 млн. евро – значит, максимальный штраф мог составлять 35 млн. евро.

На прошлой неделе Латвия вручила Литве ноту с требованием восстановить железнодорожную ветку Мажейкяй - Ренге.

Из-за того, что эту ветку разобрали, в 2010 г. с жалобой в ЕК обращалась и польская компания Orlen, которой принадлежит НПЗ в Мажейкяй и Бутингский терминал.

Однако представитель "ЛЖД" Мантас Дубаускас сказал DELFI, что на сегодняшний день литовцы с поляками уже помирились.

"Соглашение с Orlen Lietuva охватывает решение бывших разногласий о разнице в сборах за инфраструктуру, судебные разбирательства прекращены. "ЛЖД" и Orlen Lietuva снова стали партнерами, а не соперниками. По нашему мнению, это хороший пример разрешения разногласий за столом переговоров, а не в судах", – сказал он.

Гендиректор "ЛЖД" Мантас Бартушка после принятого ЕК решения сказал, что компания рассмотрит решение и после этого разработает дальнейший план действий.

"Этот унаследованный вопрос, как и другие проблемы из прошлого, мы хотим решить экономически оптимальным и менее ущербным для "ЛЖД" путем. Пока еще рано говорить, какой путь мы выберем, поскольку хотим углубиться в аргументы ЕК – на это у нас есть время", – сказал DELFI Бартушка.

"Железнодорожная ветка была разобрана, поскольку была в плохо состоянии, была небезопасной. Но есть возможность дальнейшего ж/д сообщения с Латвией. В 2007 году, когда еще использовали ветку на Ренге, из Литвы в Латвию перевозили 675 000 т нефтепродуктов.

Когда ветка на Ренге уже не использовалась, из Литвы в Латвию перевозили 480 000 - 941 000 т нефтепродуктов в год. В прошлом году перевезли 844 000 т нефтепродуктов", – указал он, заметив, что это не единственная ветка, ведущая в Латвию.

Бартушка заметил, что на сегодняшний день имеющиеся ветки, ведущие в Латвию в полную силу не используются, а по части веток сообщение не осуществляется уже 15 лет.

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис заявил, что интересы Литвы будут защищаться всеми правовыми методами.

"Корни этой сложной ситуации уходят еще в те времена, когда руководство LG меньше всего думало о Литовском государстве. Сейчас новое руководство компании углубляется в решение ЕК. Ясно одно - мы будем использовать все правовые средства, чтобы защитить интересы Литвы. Одновременно мы прилагаем все усилия для того, что с ЕК шел слаженный и конструктивный диалог", - отмечает министр в комментарии, присланном BNS.

ЕК дала "ЛЖД" три месяца на предоставление плана действий для исправления сложившегося положения. Кроме того, в течение 2 месяцев решение ЕК может быть обжаловано в суде ЕС.

Ранее говорили о том, что штрафа возможно избежать, если разделить "ЛЖД" на две компании: по управлению инфраструктурой и грузовым и пассажирским перевозкам.

Такое предложение в мае 2016 г. обсуждалось на встрече президента Литвы Дали Грибаускайте с тогдашним министром транспорта и коммуникаций Римантасом Синкявичюсом.

На минувшей неделе, еще до решения ЕК, Дубаускас сказал DELFI, что "ЛЖД" не получили никакого официального требования о разделении компании или изменении управления. Он заметил, что компания рассматривает все возможные модели управления.