Полеты будут выполняться не только в летнее, но и в зимнее время. В аэропорт Кёльн/Бонн полеты будут выполняться по средам и субботам, в Нюрнберг – по вторникам и субботам, сообщила компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы).

Появление этих направлений, по словам главы Каунасского аэропорта Каролиса Матулайтиса, связано с началом работы в Каунасской свободной экономической зоне германского гиганта Hella. Кроме того, осенью здесь начнет действовать завод Continental.

До этого времени из Каунаса в Кёльн по заказу логистической компании UPS доставлялись только грузы.

Из Вильнюса в 6 городов Германии летают самолеты компаний Lufthansa, airBaltic, Ryanair и Wizz Air. Из Паланги в Дортмунд летают самолеты Wizz Air.