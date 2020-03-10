В данном случае ситуация осложнена тем, что никто не знает, откуда ждать еще одного удара. В Италию, по данным "Молочного центра" Литва экспортирует около 80% всего экспорта в ЕС. За год это 26 000 т.

Но это только вершина айсберга, Литва экспортирует 60% молочной продукции, производимой на своей территории.

"Продуктов в Италию экспортируем немного. В общем 1-2%. Сегодня утром поступило сообщение, что некоторые регионы отзывают заказы. Только в сегменте сыров это около 10%. В другие регионы продукты еще везут", – сказал Гинтарас Берташюс, глава Vilkyškių pieninė.

Но особой радости нет, поскольку в результате это замедление скажется на всем рынке. По данным немецких экспертов, хаос будет наблюдаться в течение 3–4 месяцев.

"Пока экспорт еще есть, но мы думаем, что самые большие проблемы начнутся в ближайшее время. В Италию мы везем 75–80% всех молочных товаров, которые экспортируем в ЕС. Если не сможем экспортировать мы, не смогут и другие. Кроме того, в самой Италии останется большое количество неиспользованного молока. Хаос будет во всем секторе", – сказал Эгидиюс Симонис, директор Pieno centrаs.

По его данным, наши компании уже готовятся менять производство. Будут производить продукцию с большим сроком годности и складировать ее. Найти новые рынки будет нелегко, поскольку проблема коснется многих стран.

"Ждем застоя. Если это затянется на несколько месяцев, особых проблем еще не будет. Но никто не знает, надолго ли все это", – признал Симонис.

Это проблема мирового значения, она коснется не только Литвы и Италии. Другой нюанс – меняется структура потребления. Люди покупают товары с большим сроком годности, а спрос на свежие продукты, в том числе и молочные, снижается.

"Не могу прогнозировать, будет ли продолжаться экспорт или остановится на следующей неделе", – сказал Берташюс, но он подчеркнул, что Италия - не главный рынок для его компании.