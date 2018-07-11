Решение правительства Литвы почти вдвое расширить список упрощенного трудоустройства иностранцев повысит конкурентоспособность Литвы, говорит директор ассоциации информационных технологий (ИТ) Infobalt Паулюс Вертялка.
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"Мы начинаем более прагматично относиться к завозу недостающих специалистов в Литву, это очень позитивный момент. В мире идет борьба за таланты, и если бы наше мышление выставило бы защиту от талантов, это была бы большая беда, потому что не было бы цели повышения конкурентоспособности", - сказал BNS П. Вертялка.

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По его словам, в течение трех ближайших лет литовскому рынку понадобится почти 13,5 тыс. специалистов в области ИТ дополнительно, Литва удовлетворить всю эту потребность не сможет, поэтому возможности привозить специалистов из-за рубежа просто необходимы.

П. Вертялка добавил, что расширение списка упростит бюрократические процедуры.

Гендиректор стимулирующего развитие предпринимательства агентства Versli Lietuva ("Деловая Литва") Дайна Кляпоне сказала, что решение правительства будет способствовать появлению стартапов.

"Это прекрасное решение, потому что мы стараемся привлечь в Литву стартапы, и обычно стартапам, которые хотелось бы привлечь из зарубежных стран, нужны какие-то специфические компетенции, однако специалистов этих компетенций в списке нет", - сказала Д. Клепоне.

По ее словам, список государств, из которых можно было бы приглашать специалистов, очень широк.

"Если говорить о профессии ИТ, то нет какой-то одной страны. Если специалист прекрасно знает английский, он может быть из любой страны - Украины, Беларуси, России, Турции и других", - сказала Д. Клепоне.

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