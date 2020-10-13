История успеха во время пандемии: в компаниях росло количество работников, планируется расширение

По данным платформы Unicorns.lt, количество работников и зарплаты в литовских стартапах растут. Во втором полугодии 2020 года в стартапах работало 9000 человек, это на 5% больше, чем в первом квартале. Во втором квартале количество работников увеличилось в 166 стартапах, которые в общей сложности приняли 450 новых работников.
Согласно подсчетам, во втором квартале средняя зарплата работников составляла 2600 евро "на бумаге", это на 7% больше, чем в первом квартале. Зарплаты росли в 179 стартапах.
"Конечно, как и традиционный бизнес, стартапы в начале пандемии столкнулись с трудностями, однако в этой сфере немало инноваций, поэтому они быстро изменили модель работы и переориентировались, приспособились к изменившимся на рынке условиям", – сказала глава Startup Lithuania Роберта Рудокене.
Она заметила, что, несмотря на рост зарплат и команд, не все стартапы в Литве развиваются без проблем.
"С проблемами столкнулись стартапы, работающие в сфере туризма. Нелегкий период был и у начинающих компаний", – сказала Рудокене.
Несмотря на мрачные прогнозы, даже во время пандемии стартапы сумели привлечь немало инвестиций - в общей сложности 26 компаний получили 21 млн. евро.
На вопрос, появятся ли в этом году в Литве новые компании-единороги, ведь в начале года упоминали нескольких претендентов, она сказала, что в этом году из-за пандемии сложнее найти инвесторов.
"Поскольку "рождение" единорога зависит от стоимости компании, мы верим, что в Литве и сегодня есть компании, отвечающие этому понятию и их могли бы объявить единорогами, если бы их стоимость оценили официально. (...) Однако у этих компаний все в порядке, им не нужны внешние инвестиции, поэтому официально единорогами их на называют. Поскольку из-за пандемии сложно привлечь зарубежных инвесторов, видимо, нового единорога у нас в этом году не будет", – сказала Рудокене.
Один из претендентов на звание единорога в Литве - компания Tesonet, работающая в сфере информационных технологий. По данным Unicorns.lt, в ней работают 1103 человека.
Во втором квартале работников стало на 12% больше, а за год - на 60%. Средняя зарплата в компании - 2500 евро "на бумаге".
Представитель Tesonet Моника Окмане сказала, что пандемия не изменила работу компании. Бизнес не остановился, напротив, вырос спрос на некоторые продукты, например, связанные с обеспечением кибербезопасности.
"Поэтому во время карантина количество работников увеличилось, зарплаты не изменились", - сказала Окмане.
Во время карантина Tesonet наняла около 140 специалистов – ИT, маркетинга, по обслуживанию клиентов, в сфере финансов, человеческих ресурсов, права и т.д.
Окмане заметила, что и в ближайшее время планируется рост компании.
Стартап Ziticity, работающий в сфере логистики – еще одна история успеха во время пандемии. За это время он привлек инвестиции на сумму 2,2 млн. евро.
Ziticity был основан в 2017 году. Глава компании Лаймонас Норейка рассказал, что сначала компания работала с другим продуктом - приложением для заказа различных товаров. Однако в прошлом году произошел переворот – занялись новой деятельностью.
"Мы увидели смысл в создании курьерской системы, напоминающей принцип действия Wolt, Bolt Food. Вместо приложения мы предложили бизнесу интегрировать услуги в свои электронные магазины, рестораны и др. места, где они делают заказы", – сказал Норейка.
Начался рост стартапа. Каждый месяц в течение года до карантина рост доходов составлял 21%.
"Мы планировали привлечь для расширения инвестиции в размере 1,5 млн. евро. У нас было немало заинтересованных инвесторов. Общая сумма составляла 7,5 млн. евро – в 5 раз больше, чем мы планировали привлечь. У нас была возможность выбора", – сказал Норейка.
Но тут был введен карантин, а с ним и спекуляции о новом финансовом кризисе. Инвесторы стали проявлять осторожность.
С началом карантина доходы Ziticity снизились на 15%, поскольку немалую часть оборота давали рестораны. Однако это длилось лишь несколько недель. Вырос коммерческий сегмент, некоторые продажи увеличились в 10 раз. Через месяц после начала карантина доходы увеличились на 37%.
Кроме того, быстрому росту способствовала инвестиция в 2,2 млн. евро.
За счет этого компания в трех странах - Литве, Эстонии и Франции - увеличила команду с 13 до 40 человек. В Литве в Ziticity работают 30 человек, есть 5 вакансий (программисты, специалисты по продажам и обслуживанию клиентов).
Средняя зарплата работников Ziticity составляет почти 2000 евро "на бумаге", это почти на 70% больше, чем в первом квартале.
В трех страна в компании Ziticity работают больше 2000 курьеров (в Литве больше 800).
По данным "Предприимчивой Литвы", во втором квартале 2020 г. доходы литовских стартапов составили 242,3 млн. евро, это на 18% больше, чем годом ранее.
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