На мебельной фабрике в Йонаве работают 8 беженцев: один афганец и 7 сирийцев. Один из них – Ало Сулейман – он приехал в Литву почти два года назад, уже год он работает на мебельной фабрике.
"В Литве очень хорошо", – сказал он DELFI.
Мужчина с семьей живет в Йонаве. Двое его детей (7 и 10 лет) ходят в школу, говорят по-литовски.
Мешкаускас рассказал о том, что раньше придерживался негативного мнения о беженцах.
"Внизу даже двери установили со специальными запорами. Мы думали, что в Руклу приедут террористы, а она рядом. Были такие опасения", – сказал он.
Директор Baldai Jums трудоустроил первого беженца из Афганистана после беседы с директором Центра приема беженцев.
"Мы встретились, поговорили, тогда я и спросил, есть ли у него желающие работать. Кто приехал не просто жить, но и хочет работать. Говорит, посмотрю. С этого и началось. Мы не говорим, что можем взять всех, всякие бывают", – сказал Мешкаускас.
Он заметил, что сначала принял на работу двух сирийцев, затем еще 4, потом одного. Всего на фабрике Baldai Jums около 400 работников, поэтому 8 беженцев - это малая толика коллектива.
"Сейчас у нас работает больше всего беженцев в странах Балтии", – сказал Мешкаускас. Предприниматель заметил, что всем своим работникам он помог найти и арендовать жилье в Йонаве.
"У них есть машины, ездят, работают. Интегрировались, все хорошо. Я сказал своим работникам, чтобы меня информировали, если будут какие-то конфликты или трения", – сказал он.
Собеседник еще вспомнил, что в прошлом году перед Новым годом двое сирийцев попросились в отпуск.
"Один уехал в Германию, другой - в Швецию (наверное, навестить родственников). Мы думали, не вернутся, но они вернулись и работают", – рассказал он.
Сирийцы между собой говорят на своем языке, а по-литовски и английски говорят плохо, поэтому, чтобы обучить их работе нужен был переводчик. "Сейчас научились, проблем нет, они выполняют монотонную работу, там ничего не меняется", – заметил он.
Фабрика Baldai Jums находится на территории, где с 1911 года работала спичечная фабрика. Самой фабрике Мешкаускаса 24 года.
"Нам дали две недели, потом до Нового года, потом до молодой картошки, сейчас уже нет тех, кто делал такие прогнозы, а нам идет 25-й год", – сказал он.
99% продукции фабрики Baldai Jums идет на экспорт в Скандинавские страны у в Великобританию.
"В Литве у нас своих точек нет, когда-то были в Вильнюсе и Каунасе. Мы были в Akropolis, но решили, что ради 0,5% это делать не стоит. Сейчас экспозиция есть на территории нашей фабрики. Желающие могут приехать и посмотреть", – сказал Мешкаускас.
Он заметил, что напряжение на рынке труда существует.
"Это непростой вопрос. К примеру, если работник говорит, что уйдет к другому работодателю, который платит больше, мы смотрим, чего он стоит. Но если работник намерен уехать за границу, то уже таких денег мы ему предложить не можем", – заметил предприниматель.
По данным "Содры", в июле средняя зарплата в компании Baldai Jums была 752,26 евро "на бумаге" (около 600 евро "на руки"). э
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