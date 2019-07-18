По данным портала vesselfinder.com, танкер Mendeleev Prospect, который ходит под флагом Либерии, пришел в Клайпедский порт из польского Гданьска 29 июня. По данным BNS, это был единственный танкер, который привез сырую нефть в Клайпеду в июне.

Ни Orlen Lietuva, ни Klaipedos nafta, ни Lietuvos gelezinkeliai не стали комментировать BNS, для кого предназначался груз и что это была за нефть.

Новостное агентство Reuters в конце июня сообщило, что в танкер Mendeleev Prospect в российском порту Усть-Луга на побережье Финского залива была залита загрязненная соединениями хлора нефть. Не находя покупателя, желающего принять этот груз, танкер стоял у порта Гданьск с 27 апреля.

О том, что в июне танкер впервые привез сырую нефть для одного из НПЗ в регионе, компания Klaipedos nafta сообщила на прошлой неделе. Источники BNS подтвердили, что груз доставлен в Мажейкяй, а не другому клиенту Klaipedos nafta – Мозырскому НПЗ в Беларуси. Klaipedos nafta также сообщила, что для принятия груза на терминале была применена редкая схема разгрузки, когда нефть с танкера перегружалась прямо в ж/д цистерны.

Как сообщает Reuters, чтобы продать загрязненную нефть и избежать увеличения убытков из-за простоя танкеров, эта нефть предлагается со скидкой 10-15 долларов от цены 65 долларов за баррель. В случае типичного танкера Suezmax величина скидки составляет 10-15 млн долларов.

Однако, как отмечает Reuters, пока в Европе принять загрязненную нефть согласилось лишь несколько НПЗ – по неофициальным данным агентства, это испанская компания Repsol, шведская Preem и финская Neste Oil, которые до 25 июня завезли около 600 тыс. тонн такой нефти. 25 июня в водах Европы находилось четыре танкера, включая Mendeleev Prospect, с загрязненной нефтью на борту, однако их число еще могло меняться, так как из-за отказа принять груз китайскими заводами, часть предназначавшейся для них нефти была возвращена в Европу.

Как пишет Reuters, чтобы переработать загрязненную соединениями хлора нефть, ее нужно разбавить хорошей нефтью, иногда один загрязненный баррель нужно смешать для этого с 20 баррелями качественной нефти. По этой причине переработка загрязненной нефти может занять несколько месяцев.

Деловая газета Verslo zinios в мае сообщила, что предприятие Orlen Lietuva отказалось принять на Бутингском терминале два танкера с загрязненной российской нефтью. Глава Orlen Lietuva Михал Рудницкий тогда сказал газете, что производимые на НПЗ в Мажейкяй нефтепродукты чистые, качественные и соответствуют всем требованиям.

Работа российского нефтепровода "Дружба" была остановлена 19 апреля, после того, как в нем была установлена высокая концентрация дихлорэтана – токсичного вещества с сильным коррозионным эффектом. Такая нефть была залита и в более чем десять танкеров в порту Усть-Луга.

Вице-президент российского государственного оператора магистральных нефтепроводов "Транснефть" Сергей Андронов в конце мая сказал СМИ, что через "Дружбу" и порт Усть-Луга было транспортировано около 3 млн тонн загрязненной нефти.