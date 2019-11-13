Представитель Литовских железных дорог Мантас Дубаускас сказал BNS, что пока не может подтвердить, кто стал победителем - он будет официально объявлен на пресс-конференции в 15.00.

Elecnor сообщает, что группа реализовала большинство железнодорожных проектов в Испании, а также участвовала в проектах в Норвегии и Алжире.

Компания также принимала участие в конкурсе прокладки магистрального газопровода газотранспортной компании Amber Grid в Польшу (GIPL) на сумму почти 100 млн евро. Однако её предложение было отклонено как неудачное.

Instalaciones Inabensa работала над проектами электрификации и железнодорожными в Испании, Мексике, Турции, Индии и других странах.

По данным BNS, в тендере участвовали также испанская компания Cobra Instalaciones Y Servicios, французская Alstom, литовская компания по строительству мостов и дорог Kauno tiltai вместе с крупнейшим акционером Trakcja Poland (по сведениям BNS, они не представили свою окончательную заявку), консорциум в лице литовской фирмы ATEF-Euroope.

Консолидированная чистая прибыль Elecnor в прошлом году составила 74,3 млн евро, что на 4,3% выше, чем в 2017 году, доходы составили 2,273 млрд евро.

Консолидированная выручка Abengoa за девять месяцев этого года составила 2,171 млрд евро. Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) - 195 млн евро.

В декабре 2017 года Литовские железные дороги объявили конкурс электрификации Вильнюсского железнодорожного узла и участка Кайшядорис-Клайпеда. Ожидается, что благодаря электрификации на этой линии будет перевозиться более трёх четвертей всех грузов и две трети пассажиров.

В настоящее время протяжённость электрифицированных железнодорожных линий в Литве составляет 9% всей сети. По данным Литовских железных дорог, это самый низкий показатель в ЕС, где такие дороги составляют 52,7%.