"На карте путевок Tez Tour Турция занимает 42%, поэтому результат 2016 года обусловили политические события в Турции, по причине которых упали цены на поездки в эту страну. Однако было принято решение не сокращать запланированную программу полетов, чтобы сохранить часть рынка. Решение оправдало себя, и результат 2017 года был лучшим за всю историю существования компании", - говорится в годовом отчете Tez Tour, представленном Центру реестров.

В 2017 году выручка компании составила 68,672 млн евро – на 41,4% больше (в 2016 году – 48,57 млн евро), а ее чистая прибыль выросла в 7,3 раза до 1,871 млн евро.

Компания утверждает, что количество ее туристов в прошлом году выросло более чем на 20% до 106 тыс., а основным направлением среди туристов по-прежнему остается Турция.

В этом году компания планирует добиться выручки в 90 млн евро и перевести 150 тыс. туристов.

Все акции Tez Tour принадлежат зарегистрированной в Люксембурге компании Azimuth Investments.