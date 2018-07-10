"На карте путевок Tez Tour Турция занимает 42%, поэтому результат 2016 года обусловили политические события в Турции, по причине которых упали цены на поездки в эту страну. Однако было принято решение не сокращать запланированную программу полетов, чтобы сохранить часть рынка. Решение оправдало себя, и результат 2017 года был лучшим за всю историю существования компании", - говорится в годовом отчете Tez Tour, представленном Центру реестров.
В 2017 году выручка компании составила 68,672 млн евро – на 41,4% больше (в 2016 году – 48,57 млн евро), а ее чистая прибыль выросла в 7,3 раза до 1,871 млн евро.
Компания утверждает, что количество ее туристов в прошлом году выросло более чем на 20% до 106 тыс., а основным направлением среди туристов по-прежнему остается Турция.
В этом году компания планирует добиться выручки в 90 млн евро и перевести 150 тыс. туристов.
Все акции Tez Tour принадлежат зарегистрированной в Люксембурге компании Azimuth Investments.
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