Вильнюсский окружной суд в четверг за истечению срока давности прекратил уголовное дело троих бывших руководителей компании Vilniaus energija, бывшей под управлением французского концерна Veolia (ныне - Dalkia), по обвинению в мошенничестве и иных возможных преступлениях при манипуляции ценами при покупке газа.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Иск прокуроров был выставлен тогдашнему руководителю Dalkia Lietuva Андрюсу Януконису, президенту Vilniaus energija Жану Сакресту, а также президенту компании и акционеру Icor Линасу Самуолису, сообщает BNS.

Дело рассматривалось в суде на протяжении трех лет. Сегодня судья Виргиния Шведене на заседании суда сообщила: "Уголовное дело прекратить за истечением срока давности, меры пресечения - подписки о невыезде отменить".

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Постановление в 20-дневный срок может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.

Служба по расследованию финансовых преступлений три года назад высказала подозрения о возможно незаконном манипулировании ценами на газ, вследствие чего предприятиям Vilniaus energijai и Litesko, а также потребителям теплоэнергии в стране был причинён ущерб в размере почти 3 млн евро.

По истечении 15-летнего срока аренды Вильнюсских теплосетей, Vilniaus energija в марте этого года передала сети в ведение Вильнюсской мэрии и муниципального предприятия Vilniaus silumos tinklai.

Компания Vilniaus energija утверждает, что судебный процесс основывался на недостоверных данных и измышлениях.

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