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За период карантина (с 1 марта до 1 июля) в Литве обанкротилось 205 предприятий или почти наполовину меньше, чем за такой же период прошлого года, показывает исследование, проведенное аналитической компанией Scorify.
Исследование: за карантин обанкротилось наполовину меньше предприятий, чем в 2019 году
© Corbis

Как сообщает Scorify, о надвигающемся банкротстве многих из них еще год назад сигнализировали сокращение числа работников, рост задолженности перед Фондом социального страхования Sodra, суды из-за долгов и превышающие средние показатели рейтинги кредитного риска.

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"Вполне вероятно, что процесс банкротств затянут, владельцы предприятий не принимают необходимые решения и ждут второй половины года, когда станет яснее экономическая ситуация и направления бизнеса", - сказал для пресс-релиза глава Scorify Жильвинас Милерюс.

Исследование показало, что проблемы у обанкротившихся в этом году предприятий были еще в начале 2018 года - почти у 40% проверенных предприятий уже тогда не было работников, шли суды из-за долгов.

Сейм в апреле принял Закон о моратории на банкротство и реструктуризацию, который позволяет руководителям предприятий в течение трех месяцев после карантина не обращаться в суд по поводу дела о банкротстве или реструктуризации, или по поводу банкротства во внесудебном порядке.

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