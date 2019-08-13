В июле 2019 года анализ корзины самых дешевых продуктов в Литве показал, что по сравнению с июнем, корзина подешевела на 0,36 центов, но была на 3,59 (7%) евро дороже, чем в начале года. В июле 2018 года разница в цене между июнем и июлем была 1,07 евро – в 3 раза выше.

Больше всего по-прежнему дорожает картофель – особенно потому, что старый урожай уже закончился. Дешевеют яблоки.

Больше всего выросла цена на картофель, бананы, помидоры, свинину, хлеб, рис, томатный сок, меньше – на сахар, корейка горячего копчения, сливочное масло, кефир, яйца, курятина. Дешевеют менее актуальные товары – шоколад, яблоки, сахар, произведенный в Паневежисе, черный шоколад, самый дешевый чай.

Самая дешевая корзина в магазинах сети Norfa (-26 центов), на втором месте по самым низким ценам - Maxima (-0,82 цента), на третьем месте Lidl (-0,68 центов). В магазинах IKI корзина стала на 70 центов дороже, сеть занимает 4 место. В RIMI цены на самые дешевые товары увеличились на 98 центов, поэтому сеть оказалась на 5 месте. Barbora не конкурирует по самым низким ценам, поэтому несмотря на снижение на 68 центов, она все же занимает последнее 6 место.

В июле в рейтинге по ценам известных брендов на Pricer.lt лидирует Maxima, снизившая цену на корзину на 2,94 евро, затем идет Norfa, снизившая цену на 31 цент. На третьем месте Barbora, которая снизила цену на 1,56 евро. IKI, поднявшая цену на 1,12 евро, оказалась на 4 месте, на 5 месте RIMI, несмотря на снижение цен на 1,61 евро.