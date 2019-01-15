"Значительно чаще они сами принимают решение уйти на другое место работы – 41% работников готов сменить работу, а 29% рассматривают возможность сделать это в этом году", – утверждает руководитель предприятия Personalo valdymo sistemos Соната Ясенайте. Эта компания провела исследование рынка труда города Шяуляй.
Работодатели также активны – 42% руководителей компаний в Шяуляй планируют принять новых работников. По словам С. Ясенайте, такая активность, как работников, так и работодателей напоминает докризисный период.
В качестве одной из нынешних тенденций рынка труда она указала особо большую текучесть кадров среди молодежи – обычно молодые люди работаю на одном месте не более года-полутора. Бизнесмены, которых цитирует VZ, также утверждают, что с молодыми специалистами работать достаточно сложно.
Результаты исследования показали, что и в будущем зарплата останется одним из важнейших критериев удержания работников. В исследовании рынка труда участвовали руководители 87 компаний и 256 работников.
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