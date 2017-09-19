19 сентября Министерство сельского хозяйства Литвы представит результаты сравнения продукции известных производителей в Литве и Германии.
Maisto prekės
© DELFI / Andrius Ufartas

Исследование было проведено Государственной продовольственно-ветеринарной службой. Оно показало, что отличается состав 23 из 33 продуктов.

Министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас сказал, что результаты исследования позволят Литве и другим странам Центральной и Восточной Европы добиваться, чтобы весь рынок ЕС был единым в плане качества продуктов.

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на минувшей неделе заявил, что ведомствам стран-членов нужно предоставить больше полномочий, чтобы пресечь продажи товаров худшего качества в некоторых странах ЕС.

Маркаускас тогда сказал BNS, что такое предложение - это попытка ЕК "сбросить с себя ответственность". По его мнению, ЕС должен запретить международным корпорациям производить продукцию для рынка Восточной Европы по иной рецептуре нежели для жителей Западной Европы.

Страны Центральной и Восточной Европы неоднократно сообщали о том, что продукция на их прилавках отличается от той же, что стоит на прилавках магазинов Западной Европы. Производители утверждают, что эти претензии необоснованны и на разных рынках отличается вкус продукции, а не содержание.

BNS
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