В сообщении сказано, что после повышения цены на 0,07 евро самой дешевой корзина остается в магазинах сети Maxima, на втором месте Lidl, который снизил цену на 0,05 евро, на третьем месте – Norfa, которая подняла цены на 2,21 евро. На четвертом месте остается Rimi, которая снизила цену на 0,89 евро, на пятом – Iki, снизившая цену на 1,25 евро, а на последнем месте Barbora, поднявшая цену на 2,83 евро.

Между тем корзина самых популярных и известных брендов в ноябре, по сравнению с октябрем, подорожала на 0,62 евро, а за год на 1,02 евро (или 2,7%).

По данным исследования, самая дешевая корзина товаров известных брендов была в Barborа, которая снизила цену на 0,96 евро. На втором месте остается Norfa, поднявшая цену на 0,12 евро, на третьем – Maxima, повысившая цену на 2,25 евро. На последнем месте Iki и Rimi, поднявшие цены соответственно на 0,32 и 1,37 евро.