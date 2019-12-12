Самая дешевая корзина продуктов в ноябре в магазинах, работающих в Литве, по сравнению с октябрем, подорожала на 0,49% и была на 3,35 евро (или на 6,5%) дороже, чем в ноябре 2018 года, таковы данные портала Pricer.lt.
Pirkiniai
© DELFI

В сообщении сказано, что после повышения цены на 0,07 евро самой дешевой корзина остается в магазинах сети Maxima, на втором месте Lidl, который снизил цену на 0,05 евро, на третьем месте – Norfa, которая подняла цены на 2,21 евро. На четвертом месте остается Rimi, которая снизила цену на 0,89 евро, на пятом – Iki, снизившая цену на 1,25 евро, а на последнем месте Barbora, поднявшая цену на 2,83 евро.

Между тем корзина самых популярных и известных брендов в ноябре, по сравнению с октябрем, подорожала на 0,62 евро, а за год на 1,02 евро (или 2,7%).

По данным исследования, самая дешевая корзина товаров известных брендов была в Barborа, которая снизила цену на 0,96 евро. На втором месте остается Norfa, поднявшая цену на 0,12 евро, на третьем – Maxima, повысившая цену на 2,25 евро. На последнем месте Iki и Rimi, поднявшие цены соответственно на 0,32 и 1,37 евро.

Бизнес

В Клайпеду идет новый груз СПГ "Новатэка"

В пятницу в Клайпеде ждут новый небольшой груз...

Источники: ЕС намерен обязать водителей фур возвращаться каждые 8 недель (2)

Евросоюз (ЕС) собирается обязать автоперевозчиков...

Исследование Pricer.lt: самая дешевая корзина продуктов подорожала на 6,5% (3)

Самая дешевая корзина продуктов в ноябре в магазинах,...

У бывших работников Barclays появилось новое место работы: открыт офис HCL Technologies (4)

В среду в Вильнюсе был открыт офис компании HCL Technologies ,...

„Lapės uodega“ Achemoje „Lapės uodega“ Achemoje

Инцидент на Achema: работникам велели закрыть окна и не выходить на улицу (22)

Компания Achema 11 декабря, в 10.55 ч., по техническим...

TOP новостей

Парламент Литвы принял предложение Науседы: пенсии поднимутся немного больше (14)

12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к...

Irina Borogan Andrejus Soldatovas

"Есть большое внимание российских спецслужб к странам Балтии": Андрей Солдатов и Ирина Бороган – о борьбе Кремля с неугодными эмигрантами (57)

Известные российские журналисты-расследователи Андрей...

Шимоните о том, кого больше всего коснется налог на недвижимость: представьте такую женщину (14)

Экс-министр финансов и член фракции Союза...

Министр: автомобиль независимо от пробега загрязняет окружающую среду (40)

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...

В Литву возвращаются медведи: один из них даже перезимовал в нашей стране (21)

По традиции говорят, что медведи в Литве не живут, а...