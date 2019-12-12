В сообщении сказано, что после повышения цены на 0,07 евро самой дешевой корзина остается в магазинах сети Maxima, на втором месте Lidl, который снизил цену на 0,05 евро, на третьем месте – Norfa, которая подняла цены на 2,21 евро. На четвертом месте остается Rimi, которая снизила цену на 0,89 евро, на пятом – Iki, снизившая цену на 1,25 евро, а на последнем месте Barbora, поднявшая цену на 2,83 евро.
Между тем корзина самых популярных и известных брендов в ноябре, по сравнению с октябрем, подорожала на 0,62 евро, а за год на 1,02 евро (или 2,7%).
По данным исследования, самая дешевая корзина товаров известных брендов была в Barborа, которая снизила цену на 0,96 евро. На втором месте остается Norfa, поднявшая цену на 0,12 евро, на третьем – Maxima, повысившая цену на 2,25 евро. На последнем месте Iki и Rimi, поднявшие цены соответственно на 0,32 и 1,37 евро.
Источники: ЕС намерен обязать водителей фур возвращаться каждые 8 недель (2)
Евросоюз (ЕС) собирается обязать автоперевозчиков...
Исследование Pricer.lt: самая дешевая корзина продуктов подорожала на 6,5% (3)
Самая дешевая корзина продуктов в ноябре в магазинах,...
У бывших работников Barclays появилось новое место работы: открыт офис HCL Technologies (4)
В среду в Вильнюсе был открыт офис компании HCL Technologies ,...
Инцидент на Achema: работникам велели закрыть окна и не выходить на улицу (22)
Компания Achema 11 декабря, в 10.55 ч., по техническим...
TOP новостей
Парламент Литвы принял предложение Науседы: пенсии поднимутся немного больше (14)
12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к...
"Есть большое внимание российских спецслужб к странам Балтии": Андрей Солдатов и Ирина Бороган – о борьбе Кремля с неугодными эмигрантами (57)
Известные российские журналисты-расследователи Андрей...
Шимоните о том, кого больше всего коснется налог на недвижимость: представьте такую женщину (14)
Экс-министр финансов и член фракции Союза...
Министр: автомобиль независимо от пробега загрязняет окружающую среду (40)
Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...
В Литву возвращаются медведи: один из них даже перезимовал в нашей стране (21)
По традиции говорят, что медведи в Литве не живут, а...