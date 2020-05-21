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Бизнес литовских автоперевозчиков в этом году может сократиться на 17%, работу может потерять около 43 тыс. человек, а потери всего сектора могут достигать 829 млн евро.
Vilkikai prie Kalė uosto
Vilkikai prie Kalė uosto
© AP / Scanpix

Такой наиболее вероятный сценарий влияния пандемии на транспортный сектор нарисовала после проведения исследования компания Baltic Institute for Research and Development.

"Можно считать, что литовский сектор автомобильных перевозок сократится примерно на 17%. (...) В 2021 году рост сектора практически получит подобное спаду ускорение и это восстановление будет похожим на восстановление по форме V, сектор уже в конце 2020 года может показать вполне положительные результаты", - сказала на пресс-конференции в четверг глава компании Эгле Стонкуте.

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По ее словам, если в конце этого года начнется вторая волна коронавируса, вполне вероятно, что создаваемая сектором добавленная стоимость упадет еще заметнее - на 27%, потери бизнеса составят 1,12 млрд евро, а работу могут потерять 48 тыс. человек.

"И тогда уже восстановление будет больше похоже на форму U или даже L, если в сектор не будет направлена серьезная помощь", - сказала Э. Стонкуте.

В оптимистичном случае спад сектора составит 9%, а потери - 633 млн евро, работу потеряет 34,5 тыс. человек.

Секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava по транспортной политике Томас Гаруолис говорит, что при восстановлении сектора необходима быстрая и ощутимая помощь государства. По его словам, Литва, наверное, единственная сейчас предоставляет прямую помощь транспортному сектору, однако не хватает специфических средств помощи, направленных на финансирование новых инвестиций, чтобы переориентироваться на новые рынки.

Э. Стонкуте подчеркнула, что транспортный сектор может быть и гарантом восстановления всей экономики страны.

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