Исследование показало, что велика вероятность встретить хулигана за рулем, если он управляет автомобилем BMW 420d. Однако не отстают от них и водители Audi A5. На третьем месте - водители Mercedes-Benz C220 и E220.

Другие автомобили, которые вошли в десятку: Jaguar XF (14,3%), Mercedes-Benz CLA (14,3%), Mercedes-Benz GLC (14,0%), Audi Q7 и Land Rover Range Rover (13,8%), Mercedes-Benz CLS (13,5%).

Такая же ситуация, когда речь идет и о виновниках ДТП. Если едет BMW 420d велика вероятность того, что водитель этого авто станет виновником ДТП составляет 21,3%. На втором месте Mercedes-Benz E220 и GLC и 19,3%. На третьем Audi A5 - 19,1%.

По другую сторону баррикады - самые безопасные водители - это водители Opel/Vauxhall Agila – вероятность их хулиганского вождения всего 4,1%. Далее идут водители Hyundai i10 - 4,3%, Nissan Micra и Kia Picanto - 4,4%.

Остальные авто, которые вошли в десятку: Hyundai Getz (4,5%), Suzuki Alto (4,6%), Ford Ka (4,6%), Škoda Citigo (4,7%), Honda Jazz (4,8%) и Fiat Panda (4,9%).

Исследование показало, что меньше всего ДТП совершают водители Peugeot 206 – 8,6%, на втором месте Hyundai Getz и Citroen C2 – по 9%, на третьем Nissan Alemera – 9,2%.

Комментируя результаты исследования, представитель GoCompare сказал, что ничего странного нет в том, что лихачи выбирают мощные и роскошные автомобили, но подчеркнул, что далеко не все водители этих автомобилей представляют опасность.