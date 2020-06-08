Исследование: по привлекательности инвестиций Литва опустилась на 21 место

Исследование, проводимое в 20-ый раз, также выявило негативное влияние пандемии COVID-19 на настроения инвесторов, однако, по словам экспертов EY, у Литвы во время кризиса больше шансов вновь подняться.
По данным исследования, в прошлом году Литва привлекла 60 проектов ПИИ (в 2018 году – 83), Латвия – 24, Эстония – 27. Такой масштаб инвестиций в прошлом году обеспечил 21-ое место в рейтинге среди 47 стран Европы (в 2018 году – 16 место).
Четыре из пяти инвесторов отметили, что дальнейшие их решения в Европе будут зависеть от планов конкретных государств и пакетов помощи бизнесу после спада в связи с COVID-19.
"С одной стороны, страны объединяются, ищут общие решения, например, на уровне Евросоюза, с другой стороны, государства конкурируют между собой, чья экономика и бизнес после кризиса займут лучшие позиции", – отметил в сообщении глава консультационного подразделения EY в Балтийских странах Линас Дичпертис.
По его словам, на инвестиционный климат в Литве отрицательно могло повлиять на то, что запаздывает реализация объявленных правительством мер поощрения экономики.
Семь из десяти опрошенных глав компаний отметили, что сильно влияют способность конкретных ведомств и жителей страны принимать и принимать цифровые технологии. В поле зрения инвесторов по-прежнему остаются трудовые навыки, сильный местный рынок, стабильность и политика климатических изменений, потенциал финансовых рынков и ликвидность, меры безопасности, которые предпринимает государство во избежание кризисов в будущем.
По данным исследования, в прошлом году по количеству привлеченных проектов ПИИ (1197) в лидеры вырвалась Франция – она опередила возглавлявшее рейтинг ни один год Соединенное Королевство (1109 проектов).
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