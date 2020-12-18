По заказу оператора системы электропередачи Litgrid исследование стоимостью 120 тыс. евро провела норвежская компания DNV GL.
"Основная цель этого исследования - установить направление энергетики Литвы, чтобы знать, чего ожидать, и быть готовыми к развитию системы", – отметил в пресс-релизе Litgrid директор Департамента стратегии Лютаурас Варанавичюс.
Авторы исследования прогнозируют, что в ближайшие 30 лет потребление электроэнергии в Литве вырастет с имеющихся 13 тераватт-часов до 20 тераватт-часов. На это повлияет растущая электрификация промышленности, сектора обслуживания и транспортного сектора.
Анализ проведен с учетом Национальной стратегии энергонезависимости Литвы, в которой предусмотрено, что к 2050 году Литва станет нейтральной по отношению к климату страной, которая производит всю электроэнергию из возобновляющихся источников, которые сейчас удовлетворяют 20% потребности страны в электроэнергии.
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