По заказу оператора системы электропередачи Litgrid исследование стоимостью 120 тыс. евро провела норвежская компания DNV GL.

"Основная цель этого исследования - установить направление энергетики Литвы, чтобы знать, чего ожидать, и быть готовыми к развитию системы", – отметил в пресс-релизе Litgrid директор Департамента стратегии Лютаурас Варанавичюс.

Авторы исследования прогнозируют, что в ближайшие 30 лет потребление электроэнергии в Литве вырастет с имеющихся 13 тераватт-часов до 20 тераватт-часов. На это повлияет растущая электрификация промышленности, сектора обслуживания и транспортного сектора.

Анализ проведен с учетом Национальной стратегии энергонезависимости Литвы, в которой предусмотрено, что к 2050 году Литва станет нейтральной по отношению к климату страной, которая производит всю электроэнергию из возобновляющихся источников, которые сейчас удовлетворяют 20% потребности страны в электроэнергии.