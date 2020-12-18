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Потребление электроэнергии в Литве к середине этого века достигнет 20 тераватт-часов, основную часть этой электроэнергии будет генерировать ветер, говорится в исследовании, подготовленном международными экспертами в сфере энергетики. В нем отмечается, что одновременно с развитием "зеленой энергетики" необходимо обеспечить гибкость системы.
Vėjo jėgainės jūroje
Vėjo jėgainės jūroje
© Scanpix

По заказу оператора системы электропередачи Litgrid исследование стоимостью 120 тыс. евро провела норвежская компания DNV GL.

"Основная цель этого исследования - установить направление энергетики Литвы, чтобы знать, чего ожидать, и быть готовыми к развитию системы", – отметил в пресс-релизе Litgrid директор Департамента стратегии Лютаурас Варанавичюс.

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Авторы исследования прогнозируют, что в ближайшие 30 лет потребление электроэнергии в Литве вырастет с имеющихся 13 тераватт-часов до 20 тераватт-часов. На это повлияет растущая электрификация промышленности, сектора обслуживания и транспортного сектора.

Анализ проведен с учетом Национальной стратегии энергонезависимости Литвы, в которой предусмотрено, что к 2050 году Литва станет нейтральной по отношению к климату страной, которая производит всю электроэнергию из возобновляющихся источников, которые сейчас удовлетворяют 20% потребности страны в электроэнергии.

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