"Мы сравнивали цены на самые популярные и важные категории продуктов: мясо, рыба, газированные напитки, соусы и т.д. Сравнивали в основном цены на международные, широко распространенные брендовые товары. Основной вывод следующий - если сравнивать цены на брендовые товары, Литва - не дешевая страна. За многие популярные товары мы платим практически столько же, сколько в странах Западной Европы. А за некоторые продукты мы платим даже дороже", - сказала Гуджюнайте.
Между тем директор ГСЗПП Неринга Улбайте сказала, что самые высокие цены были зафиксированы в Ирландии, а самые низкие - в Польше.
"Самые высокие цены зафиксированы в Ирландии, самые низкие в большинстве случаев - в Польше - 12 из 40 проверенных. Цены иногда отличаются очень сильно. Например, минеральная вода San Pellegrino самая дешевая во Франции - 0,56 евро, а в Ирландии она стоит 2,77 евро. В Литве эта вода стоит 1,39 евро. Это в 2,5 раза больше, по сравнению с самой низкой ценой", - сказала Улбайте.
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