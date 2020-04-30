aA
Продовольственная корзина товаров первой необходимости в магазинах Литвы за год - в апреле по сравнению с апрелем прошлого года - подорожала на 6,48 евро (на 12,1%), а за месяц - по сравнению с мартом – на 63 цента (на 1%), показало исследование наблюдающего за ценами портала pricer.lt.
Исследование цен на продукты: корзина товаров первой необходимости подорожала
© DELFI

Компания pricer.lt сообщила, что самая дешевая корзина остается в магазинах Maximа – 52,62 евро (на 82 цента дороже, чем в марте). На втором месте магазины Norfa - 55,83 евро (на 4 цента дороже), затем идет сеть Iki – 58 евро (на 4 цента ниже), Lidl – 58,48 евро (на 66 центов дороже), Rimi – 59,55 евро (на 1,04 евро дороже).

В то же время интернет-магазин Barbora увеличит стоимость корзины на 2,75 евро до 62,45 евро, второй месяц pricer.lt наблюдает за интернет-магазином e-Rimi – дешевле на 47 центов - 72,05 евро.

Pricer.lt сообщает, что из 52 товаров в апреле подорожали 38, подешевели – 14. Сильнее всего подорожали яблоки, чай и помидоры, а на 10 и более проц. подорожали 20 наименований товаров из 52, за которыми ведется наблюдение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве снова дорожает сливочное масло (40)

Сливочное масло в Литве снова дорожает поэтому снова...

Продукты первой необходимости в Литве - одни из самых дешевых в Европе (47)

Крупнейшая торговая сеть Литвы подсчитала, что...

TOP новостей

"Содра" преподнесла сюрприз: через месяц выяснилось, что больничный не оплачивается (9)

Карантин доставил немало хлопот родителям малолетних...

Глава Минздрава: на выходных на коронавирус смогут провериться люди, приходящие в некоторые магазины за покупками (17)

30 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

В Литве открываются поликлиники: какие перемены ждут пациентов (12)

В Литве открываются поликлиники, однако с целью...

Кризис в Картянской больнице: нет достаточного количества желающих работать за 35 евро в час

В находящейся в Картяне (Кретингский район)...

Семейный врач рассказал, сколько еще придется носить маски (85)

В последнее время жители Литвы , которые входят в...

|Maža didelių žinių kaina