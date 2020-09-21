Испытания системы ЛЭП Калининградской области прошли успешно

"Литовская система передачи электроэнергии действовала по заранее подготовленному плану, никаких отклонений системы или неполадок не было", – говорится в присланном BNS комментарии компании.
Испытания, как и планировалось, начались в субботу в 10 часов и завершилось в 18 часов. Во время испытаний не осуществлялись торги электроэнергией, импортируемой из Калининградской области.
Впервые такой тест был проведен в конце мая прошлого года и продолжался 72 часа. До этого проводилось несколько кратковременных испытаний по 15 минут.
Планируется, что тесты работы в изолированном режиме в Калининграде будут проводиться ежегодно до отделения Литвы и Балтийских стран от постсоветской системы БРЭЛЛ, что ожидается к 2025 году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Продолжительность жизни литовцев меняется: уже появляются проблемы (107)
Низкая рождаемость и увеличение продолжительности...
Премьер: с октября в Литве планируется запретить некоторые массовые мероприятия (10)
В качестве реакции на рост случаев заражения...
После рекордных показателей заболеваемости глава Минздрава отмечает, что сейчас ситуация не такая, как весной (20)
Новые случаи коронавируса в Литвы в минувшие выходные...
В Литве будут предприняты новые меры: ужесточают посещение пациентов, вернется обязательное тестирование (8)
179 – столько новых случаев коронавируса...
Как жители Литвы реагируют на жесткую позицию власти в отношении Лукашенко (291)
Большая часть жителей Литвы одобряет реакцию властей...