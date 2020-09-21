Испытания системы ЛЭП Калининградской области прошли успешно

"Литовская система передачи электроэнергии действовала по заранее подготовленному плану, никаких отклонений системы или неполадок не было", – говорится в присланном BNS комментарии компании.

Испытания, как и планировалось, начались в субботу в 10 часов и завершилось в 18 часов. Во время испытаний не осуществлялись торги электроэнергией, импортируемой из Калининградской области.

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Впервые такой тест был проведен в конце мая прошлого года и продолжался 72 часа. До этого проводилось несколько кратковременных испытаний по 15 минут.

Планируется, что тесты работы в изолированном режиме в Калининграде будут проводиться ежегодно до отделения Литвы и Балтийских стран от постсоветской системы БРЭЛЛ, что ожидается к 2025 году.