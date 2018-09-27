Сначала мужчина поделился своей историей в интернете, потом с ним связались журналисты портала DELFI. Мужчина рассказал об опыте работы в магазине сети Rimi. Линас (настоящее имя редакции известно) сказал, что работники ТЦ редко жалуются на условия работы и говорят об этом публично, поскольку подписывают договор о конфиденциальности.

"Пункт, касающийся конфиденциальности, очень широкий и страшный, поэтому ни у кого не возникает желания рассказать об условиях работы. Публично почти ни о чем нельзя говорить. Кроме того, если люди там работали недолго, то не хотят высовываться, говорить о своих проблемах, поскольку многие стыдятся этой работы. И я какое-то время невольно стыдился, а вдруг кто из знакомых увидит", – рассказал DELFI собеседник.

Мужчина работал кассиром в Rimi чуть больше 6 месяцев. Порядок там он сравнивает с порядками в лагере. Правда, после общения со знакомыми он узнал, что примерно такой порядок действует и в магазинах других торговых сетей в Литве.

"Конечно, еще есть разница, зависящая от конкретного магазина, но ситуация неважная везде. Говорят, в Lidl лучше, но из этого Lidl бегут люди, поскольку там нагрузка больше. Зарплата больше, но перерабатываются, больше устают люди. Нет в Литве такого ТЦ, где бы условия были хорошими", – сказал Линас.

По его словам, торговые сети выполняют закон, за квалифицированный труд минимум не платят, но платят реально чуть больше минимума. Торговые сети часто говорят о повышении зарплаты за счет премий и надбавок, но сама система их назначения - ужасная, все зависит от оценки тайного покупателя. Если тайный покупатель плохо оценит работу, то все лишаются надбавки в 20-30 евро, что при зарплате 400 евро имеет значение. Причем тут действует правило - хорошо оценить должны всех, если хотя бы один член команды получит отрицательную оценку, то надбавку не получает никто. Как в лагере - один провинился, наказали всех.

По словам Линаса, это приводит к тому, что работники начинают контролировать друг друга.

Надбавку платят за более высокую квалификацию и скорость обслуживания – сколько товаров сосканировано в минуту. Однако такую надбавку могут презентовать в виде подарочных карт Rimi. Кроме того, по словам линаса, существует негласное правило - на работу надо приходить раньше, а уходить позже, за это дополнительно не платят.

Представитель Государственной инспекции по труду Ирина Янукявичене заметил, что работников не могут заставлять приходить на работу раньше или уходить позже нежели указано в трудовом договоре. Подготовка к работе должна включаться в рабочее время, поэтому работники могут обращаться в инспекцию, а та установит, есть ли нарушения.

"Если нарушений будет очень много и они будут грубыми, то можно решать вопрос административной ответственности", – сказала Янукявичене.

Она заметила, что правила выплаты надбавок должны обсуждать с работодателям.

"Зарплату по Трудовому кодексу платят деньгами, но могут быть всякие меры поощрения. Они не запрещены. Но если зарплата состоит не только из основной части, но и из надбавок, то все должны платить деньгами, По сути, надо обращаться к работодателю и решать этот вопрос путем переговоров. Если работодатель не согласен, тогда обращаться в комиссию, а потом в суд", – сказала Янукявичене.

Мужчина рассказал, что зарплату можно увеличить за счет тестов на повышение квалификации. Один посвящен системе обслуживания, а другой – работе в других отделах, с которой на практике познакомиться не удастся. Линас, по его словам, получил квалификацию работника у гриля и в мясном отделе, хотя ни разу не взял даже в руки само мясо. Благодаря таким курсам, работник может перейти в другой отдел, несмотря на то, что на практике не знаком с работой в нем.

"Максимум, что я слышал, удалось заработать кассиру 550 евро "на руки", но это, когда коллег подменяла, поскольку тогда платят вдвойне и в праздничные дни, когда платят вдвойне", – сказал Линас.

Янукявичене заметила, что все работы, которые выполняет человек, должны быть в его договоре, если его просят делать что-то сверх этого, он имеет право отказаться.

Линас также рассказал, что недостачу в кассе кассиры погашают за счет своей зарплаты, в противном случае можно лишиться работы. Линас заметил, что кассиры подписывали и договор о материальной ответственности, который, как потом выяснилось, с вступлением в силу нового ТК, не имеет силы, но многие люди этого не знают.

"Самое ужасное что было - это коллега, у которой каждый день была недостатча то 10, то 15 евро. Она все оплачивала до такой степени, что работодатель задумался, а осталось ли вообще что-то от ее зарплаты. (...) У другой коллеги после смены была недостача в 100 евро. Быстро были подписаны три документа - просьба высчитать деньги из зарплаты, рапорт администрации и какой-то третий, что деньги вычтут из зарплаты. Поскольку она вернулась после отпуска, то вместо 130 получила 40 евро". А это была мать двоих детей, работающая на полную ставку", – рассказал мужчина.

Янукявичене подтвердила, что после вступления в силу ТК договоры о материальной ответственности стали недействительными. Однако работодатель имеет право требовать от работника возместить ущерб, если докажет его вину.

"Работник может обращаться в комиссию по спорам с работодателем, и та решит, виновен ли работник в нанесении материального ущерба", - сказала специалист.

Линас рассказал, что желающие работать в праздники есть, поскольку за это платят в два раза больше, а вот в выходные люди не хотят работать, поскольку за них платят обычную зарплату. Он заметил, что надо не запрещать работать в выходные, а требовать, чтобы за работу в выходные людям платили вдвойне.

Большой проблемой он назвал отсутствие профсоюзов работников крупных сетей.

"Номинально они есть, но обычно лишь подписывают коллективный договор, который ничего не меняет, и дальше работают рука об руку с руководством", – сказал Линас.

Пресс-секретарь сети Rimi Гедре Буйвидене заверила, что торговая сеть работает по ТК и соблюдает все действующие законы, немало внимания уделяет созданию благоприятного для работников микроклимата.

"В данном случае мы не знаем, о каком конкретно магазине и работнике идет речь, поэтому подробный комментарий мы не можем дать", – сказала она.

Она заверила, что минимум за квалифицированную работу в магазинах их сети не платят. Работников мотивируют повышать квалификацию, чтобы они получали надбавки к зарплате.

Буйвидене заверила, что если работник не согласен с размером зафиксированного убытка, он всегда может обращаться к директору магазина.

"Что касается кассиров, их при принятии на работу уведомляют, что они работают с деньгами, поэтому отвечают за недостачу. Во всех случаях соблюдают соответствующие законы", - сказала Буйвидене.

По данным "Содры" в магазинах сети Rimi Lietuva всего работают 3228 человек, средняя их зарплата в июле составляла 737,76 евро (на бумаге).