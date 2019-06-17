Испанцев, проектирующих участок Rail Baltica, интересуют и другие проекты в Литве

По словам главы железнодорожного подразделения Idom Рамона Рамиреса, компания открыла офис в Литве и интересуется возможностью работы с другими проектами.

"Министр (транспорта Рокас Масюлис – BNS) сказал, что в Литве есть множество проектов, мы будем за ними следить. Не в первый раз, реализуя проект в определенной стране, мы одновременно открываем и офис", – сказал BNS Р. Рамирес в пятницу после подписания договора.

По его словам, Idom намерена и далее участвовать в конкурсах проекта Rail Baltica.

"Да, это в наших планах. Несомненно, мы очень внимательно будем следить за проектом, и за другими возможностями, которые представятся", – сказал представитель Idom.

По словам Р. Рамиреса, спроектировать Rail Baltica планируется за два года, а тогда начнутся работы по прокладке ветки, которые потребуют пяти лет.

По его словам, Idom работает с проектами скоростных железнодорожных линий уже 25 лет. Компания проектировала железные дороги в Испании, работала в Польше, Швеции, Чили, также конструировала в Саудовской Аравии, Бахрейне и Вьетнаме.

По словам члена правления компании RB Rail, реализующей проект Rail Baltica, Игнаса Дегутиса, Idom выиграла 5 из семи проектировочных закупок Rail Baltica.