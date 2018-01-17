В вопросе о границе на острове его страна будет и далее полагаться на европейскую солидарность, заявил политик, выступая перед европарламентариями в Страсбурге. "В этом вопросе не может быть никаких отступлений", — цитирует Варадкара агентство dpa.

Правительство Великобритании в декабре гарантировало, что, несмотря на "Брекзит", не планируется создание "жесткой границы" между британской северной частью острова и его южной частью, собственно составляющей государство Ирландия, входящее в Евросоюз.

После выхода Великобритании из ЕС (Brexit), ожидаемого 29 марта 2019 года, граница между двумя частями острова станет внешней границей Евросоюза. Противники "жесткой границы" хотели бы избежать контроля передвижения через нее людей и товаров.

Варадкар высказался также за тесное сотрудничество Евросоюза и Великобритании после "Брекзита". Рассуждая о будущем Европе, политик призвал другие страны ЕС к еще большей сплоченности.

"Только вместе мы сильны", — цитирует ирландского премьера агентство AFP. По его мнению, ни одна из стран не способна в одиночку решить глобальные проблемы ближайшего будущего, такие как изменение климата и борьбу с природными катастрофами.