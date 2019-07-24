Ирландская компания по покраске самолетов Maas Aviation приступает к постройке на территории Каунасского аэропорта ангара для окраски самолетов, в котором будут окрашиваться самолеты типа Airbus и Boeing. Планируется создать 60 рабочих мест, пишет деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Karolina Pansevič

На арендованном у компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") участке земли площадью 0,9 гектара будет построен ангар высотой более 20 метров и площадью 4860 кв. метров.

Одновременно в этом ангаре можно будет красить 2 самолета. Производственная мощность – 25 самолетов Airbus и самолетов 50 Boeing в год.

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Maas Aviation сотрудничает с европейским авиационным гигантом Airbus – ирландцы красят самолеты Airbus в Гамбурге и Мобиле (штат Алабама, США).

Между тем приобретенные авиакомпанией самолеты Maas Aviation перекрашивает в Нидерландах – в порту Маастрихта и в Вонсдрехте.

Maas Aviation сообщает на своем интернет-сайте, что в числе клиентов компании – авиакомпании Ryanair, "Аэрофлот" и WizzAir.

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