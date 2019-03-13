По данным Центробанка Литвы, в январе 2019 года средняя процентная ставка по ипотеке составляла 2,36%, а норма новых кредитов - 2,41%. Для сравнения 4 года назад это был 1,94%.

Начальник отдела Макропруденциального анализа ЦБ Йокубас Маркявичюс сказал, что несмотря на рост ставки в 2018 г., с точки зрения исторической перспективы, ставка остается низкой. Перед кризисом она составляла 3–4%.

"Процентная норма новых кредитов стала расти в начале 2018 г. и за год увеличилась с 2,0 до 2,3%. Поскольку межбанковская ставка Euribor все еще отрицательная, этот рост вызвал рост маржи.

В последнее время в банковском секторе выросла концентрация, а количество желающих приобрести жилье все еще не уменьшается, поэтому действующие в Литве банки имели возможность использовать весы спроса-предложения в свою пользу и повысить процентную ставку. Стоит отметить, что в то же время сами нормы процентной ставки в еврозоне не увеличились. Правда, в последние несколько месяцев процентная ставка стабилизировалась и больше не растет", – сказал Маркявичюс.

Глава портала bankai.lt Стяпонас Юряле сказал, что на рост процентной ставки подействовала конкуренция в банковском секторе. Он привел в пример рынок потребительских кредитов – процентная ставка по кредитам такого типа в последнее время снижается, поскольку на рынке такие услуги предлагает немало компаний.

"Ипотечные кредиты реально выдают 3 банка, но большая часть этого портфеля принадлежит SEB и Swedbank. Поэтому основная причина роста процентной ставки в этой сфере - отсутствие конкуренции и желание банков заработать. Только конкуренция может гарантировать более благоприятную ценовую политику.

(...) Главная цель банков – заработать, а когда нет конкуренции – заработать легче. Ведь только банки устанавливают свою маржу клиентам, и никто не может прийти в банк и сказать: "Вы предлагаете слишком высокую цену, уменьшите свою прибыль, переберитесь в офисы попроще и уменьшите зарплаты работникам.

Это был лишь вопрос времени, когда банки поднимут процентную ставку. ЦБ должен был это предусмотреть и заранее готовиться, провести стратегические действия, чтобы тынок ипотеки был конкурентоспособным. Особенно после того как сообщили об объединении Nordea и DNB. Я думаю, что конкуренцию увеличил бы приход, например, польского, немецкого, испанского или английского банка с полным пакетом банковских услуг. На рынке ипотеки могли бы работать Citadele, Šiaulių bankas и Medicinos bankas, тогда появилась бы конкуренция. Помните ли ситуацию с торговыми сетями до прихода Lidl? Сейчас похожая ситуация в банковском секторе", – сказал DELFI Юряле.

Портал bankai.lt представляет реальные условия выдачи кредитов в зависимости от состава семьи и ее доходов. Например, в феврале 2019 года семья из 3 человек с доходами в 1400 евро в месяц получила в банке SEB кредит в 90 000 евро с маржей в 2,12%. Swedbank предложил 2,19%, Luminor – 2,5%.

В январе семья из 2 человек с доходами 1600 евро в месяц получила кредит в 100 000 евро при марже 2,2% в SEB, Swedbank предлагал 2,19%, а Citadele не меньше 2,4% Другая семья из 2 человек с доходами 1600 евро в месяц получила кредит в 84 200 евро в Swedbank с маржей 2,09%, Luminor предлагал 2,25%.

По словам Юряле, данные жителей позволяют предположить, что маржа ипотечной ставки растет во всех банках.

"У нас были Danske bank, DNB и Nordea, который часто предлагал самый низкий процент и был той "черной лошадкой". Сейчас такого "единственного" банка нет. Но не надо забывать, что в каждом случае ситуации и семьи оценивают индивидуально, поэтому разные банки предлагают более низкий процент", – заметил Юряле.

Несмотря на рост ипотеки, люди все равно берут кредиты на жилье, отмечает глава агентства Realdata Арнольдас Антанавичюс. Это видно и по статистике продажи недвижимости. По его мнению, значительные перемены возможны только в том случае, если ставка была бы 3,5% или приблизилась бы к 4%. Однако, аналитик считает, что это нереально. Особенно, если иметь в виду решение Центробанка Европы не менять ставку как минимум до конца этого года.

"Если и начнется рост ставки, то не больше чем на 0,25%", - заметил Антанавичюс.

Правда, эксперт заметил, что поскольку специалисты прогнозируют замедление роста экономики, стоит избегать кредитов.

"Если меня спрашивают, я всем советую - не надо идти за деньгами в банк, не надо вестись на дешевый сыр, поскольку он может оказаться в мышеловке. Эта спешка пользы не принесет, особенно если деньги брать в кредит для инвестиций. Вероятно, что это выльется в большие проблемы и от желаемой прибыли ничего не останется.

Я советую все серьезно оценивать. Поскольку ситуация с Brexit пока не разрешилась, неясно, чем она закончится. Сигналов много и они нехорошие. Люди почему-то склонны игнорировать эти сигналы и оценивать только свою сегодняшнюю ситуацию, когда люди вокруг покупают и инвестируют", – сказал аналитик.

Маркявичюс сказал, что благодаря росту зарплат и относительно низкой процентной ставке покупка жилья в Литве все еще доступна, но не стоит забывать хорошо обдумать свои финансовые возможности, чтобы в будущем кредит не стал тяжким бременем.

Глава Bankai.lt Юряле заметил, что в любом случае, если жители хотят взять ипотеку, им надо поехать во все банки, которые предоставляют такие услуги и получить их предложения, а потом сравнить и выбирать, вести переговоры.