"С привлечением консультантов профессиональных крупных дата-центров необходимо оценить возможности Литвы и привлекательности инвестиционного климата, идентифицировать возможные изменения для улучшения инвестклимата в Литве", - отметило агентство BNS.
По сообщению агентства, до сих пор такого анализа не проводили.
На минувшей неделе был объявлен конкурс, заявки на нем принимаются до 16 августа, а анализ предварительной стоимостью в 66,1 тыс. евро (без НДС) должен быть подготовлен до конца года.
С целью привлечения дата-центров в 2010 году правительство признало Промышленный парк Круонисской ГЭС важным для государства экономическим проектом. Сейчас в нем уже создана общая инфраструктура - дороги, линии электропередачи.
Дата-центрами в Литве владеют телекоммуникационная компания шведского капитала Telia Lietuva, энергохолдинг Lietuvos energija, находящаяся в управлении норвежской группы Atea компания Baltnetos komunikacijos, а электропередающая компания Litgrid до конца 2019 года построит новый центр стоимостью почти 12,3 млн евро.
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