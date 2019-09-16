"Исследование должно назвать слабые места "предложения стоимости" литовского сектора биотехнологий инвесторам, которые мы можем исправить и повысить тем самым вероятность успеха при привлечении инвестиций", – сказал BNS директор Департамента развития инвестиций Investuok Lietuvoje Гедиминас Коризна.

По его словам, предпочтение отдано "красным" технологиям из-за компетентности жителей Литвы, инфраструктуры и наработок в фармацевтике и медицине.

Как сказал Г. Коризна, сейчас в Литве около 10 работающих в сфере "красных" технологий предприятий, которые создают новые лекарства, средства медицинской диагностики и новые способы лечения.

Агентство Investuok Lietuvoje объявило конкурс на оценку рынка промышленности "красных" технологий, его предварительная стоимость составляет 230 тыс. евро.

Победитель конкурса проведет анализ глобальных тенденций и инвестиций "с нуля", исследование условий и возможностей инвестиций в сфере биотехнологий в Литве.

Investuok Lietuvoje ранее не инициировало подобных исследований.