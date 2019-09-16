"Исследование должно назвать слабые места "предложения стоимости" литовского сектора биотехнологий инвесторам, которые мы можем исправить и повысить тем самым вероятность успеха при привлечении инвестиций", – сказал BNS директор Департамента развития инвестиций Investuok Lietuvoje Гедиминас Коризна.
По его словам, предпочтение отдано "красным" технологиям из-за компетентности жителей Литвы, инфраструктуры и наработок в фармацевтике и медицине.
Как сказал Г. Коризна, сейчас в Литве около 10 работающих в сфере "красных" технологий предприятий, которые создают новые лекарства, средства медицинской диагностики и новые способы лечения.
Агентство Investuok Lietuvoje объявило конкурс на оценку рынка промышленности "красных" технологий, его предварительная стоимость составляет 230 тыс. евро.
Победитель конкурса проведет анализ глобальных тенденций и инвестиций "с нуля", исследование условий и возможностей инвестиций в сфере биотехнологий в Литве.
Investuok Lietuvoje ранее не инициировало подобных исследований.
Евростат: свободных рабочих мест в Литве в этом году – меньше, чем в среднем в ЕС
Свободных рабочих мест в Литве во втором квартале этого...
Сколько в этом году в Литве стоят свежие овощи
Журналист Rinkos aikštė посетил центральный городской рынок...
Суд разрешил заблокировать четыре сайта за нарушения авторских прав
Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) обязала...
NordBalt после запланированного перерыва уже действует на полную мощность
Энергетическая перемычка со Швецией NordBalt после...
Прибыль Sportland LT в прошлом году возросла почти вдвое до 3 млн евро
Контролирующая сеть по торговле товарами для спорта и...
TOP новостей
Карбаускис перед началом сентября порвал "черный" список школ (26)
В сентябре этого года в Литве открылись не все школы....
В Литве принято беспрецедентное решение: могут лишиться работы сотни людей (10)
На прошлой неделе правительство Литвы приняло...
Полиция Вильнюса начала расследование о разжигании межнациональной розни (14)
После того, как в воскресенье на тротуаре перед...