Инвесторы в Литве в этом году "наращивали мышцы"



По мнению главного экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, в этом году Литва привлекла немного меньше известных брендов, однако так было только потому, что 2017 год был для страны исключительным - тогда о своем расширении на Литву объявили Continental, Hella, Hollister и другие известные производственные предприятияю

По его словам, 2018 год следует считать годом проведения в жизнь бывших инвестиций и преемственности, потому что немало инвесторов именно в этом году строили заводы, увеличивали число работников и объемы услуг.

"Многие предприятия в Литве наращивали мышцы", - сказал BNS Т. Повилаускас.

Подобные тенденции усматривает в Литве и глава агентства по привлечению инвестиций в Литву Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве") Мантас Катинас. Он говорит, что инвесторы пустили корни и в этом году продолжали развитие.

"Самыми высокими темпами росли центры услуг, такие, как Danske Bank, действующая несколько десятилетий в Литве компания Intersurgical строит новый завод", - сказал BNS М. Катинас.

О преемственности в работе обосновавшихся в Литве зарубежных предприятий говорит и проведенное ассоциацией инвесторов Investors‘ Forum исследование индекса доверия инвесторов. Глава организации Рута Скирене сказала, что по этому индексу 64% зарубежных инвесторов намерены повышать зарплаты, а 68% - расширять предложение продуктов и услуг.

Как одну из важнейших инвестиций эксперты, к которым агентство BNS обратилось за комментариями, назвали планы компании рынка капиталов Moody's Corporation прийти в Вильнюс. Между тем М. Катинас сказал, что очень важно, что в Литву пришли лидирующие в мире нишевые компании, которые предъявляют высокие требования к своим работникам.

"Одним из примеров этого является исландская Videntifier, которая создает программное обеспечение для распознавания лиц и идентификации. Голландская компания Convious, которая использует искусственный интеллект при создании дигитальных маркетинговых решений, а также норвежский гигант по производству удобрений Yara, который открыл в Вильнюсе первый в масштабе группы центр услуг управления транспортом", - сказал глава Investuok Lietuvoje.

Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас подчеркнул, что для Литвы в этом году был очень важен и завод по производству древесностружечных плит стоимостью 180 млн евро, который строят в Акмянском районе местные предприниматели - одна из крупнейших в странах Балтии групп деревообрабатывающих и мебельных предприятий Vakaru medienos grupe (VMG), а также планы этой группы построить мебельный комбинат, на котором будет трудоустроено до 400 человек.