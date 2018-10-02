Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas

"Главным банком, который в этом участвовал, был действовавший в Литве Ukio bankas", – сказал в интервью деловой газете Verslo zinios Б. Браудер. Он подчеркнул, что продолжает собирать информацию об отмывании российских денег, в котором участвовали и литовские банки.
Деятельность контролировавшегося Владимиром Романовым (получил убежище в России) банка Ukio bankas была остановлена в феврале 2013 года, три месяца спустя было заведено дело о банкротстве банка.
По словам администратора по банкротству Ukio bankas Гинтараса Адомониса, у банка было много проблем из-за сделок со связанными лицами, однако этого нельзя сказать о контроле над операциями с нерезидентами.
"Контроль и надзор за сделками и операциями нерезидентов в банке систематически были организованы должным образом, однако, не имея более точной информации о самих сделках (связанных с отмыванием денег – BNS), что-то комментировать трудно", - сказал BNS Г. Адомонис.
О том, что банк DNB в 2007–2010 годах помог перевести через счета в Литве и Эстонии 533 тыс. долларов из России, Б. Браудер заявил норвежской газете Dagens Naringsliv. По его словам, из-за этих операций он в 2016 году обратился в подразделение по расследованию экономических преступлений Норвегии, однако последнее не стало продолжать расследование.
Литовские прокуроры в начале 2013 года объявили, что через счета офшорных компаний в Ukio bankas могло быть отмыто 13 млн долларов, которые были обманным путем получены из бюджета России в результате аферы с хищением денег, раскрытой представлявшим Б. Браудера юристом Сергеем Магнитским. Информацию об этом прокуроры получили от представителей созданного Б. Браудером инвестиционного фонда Hermitage Capital, на который работал С. Магнитский.
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